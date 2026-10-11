Iraola contesta a expulsão: jogamos duas partidas diferentes contra o Manchester City

O espanhol Andoni Iraola, técnico do Liverpool, considerou que sua equipe disputou dois confrontos diferentes diante do visitante Manchester City, e se mostrou orgulhoso dos jogadores dos Reds.

O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0, no estádio Anfield, na noite deste domingo, pela sexta rodada da Premier League.

O placar indicava um empate sem gols até a expulsão de Ryan Gravenberch, meio-campista do Liverpool, aos 62 minutos. Depois disso, o Manchester City marcou três gols consecutivos e decidiu a partida.

Iraola disse, em declarações à rede "BBC" depois do jogo: "Acho que, antes de tudo, a questão é que jogamos duas partidas diferentes. A primeira antes do cartão vermelho, e a segunda depois dele. Nos primeiros 60 minutos, a atuação dos jogadores foi excelente. Já na segunda partida, depois do cartão vermelho, o Manchester City foi melhor do que nós".

Sobre o cartão vermelho recebido por Ryan Gravenberch, acrescentou: "O primeiro cartão amarelo foi apenas um toque no dedo do pé. Não foi nada. Foi uma falta normal".

E prosseguiu: "Foi exatamente o momento em que estávamos nos esforçando mais. O embalo estava crescendo a nosso favor, e o clima no estádio estava maravilhoso".

Completou: "Sofremos pouquíssimas chances no primeiro tempo. Fizemos uma atuação muito boa. E, no segundo tempo, estávamos transformando isso em chances".

E apontou: "Já é difícil pressioná-los quando as duas equipes estão 11 contra 11, mas com um jogador a menos a partida se torna completamente diferente. E aí sofremos um gol logo antes de fazer qualquer substituição. Você tem que jogar de forma diferente quando está perdendo por um gol a zero".

E emendou: "Você aprende muito em partidas como esta. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles deram o seu melhor hoje. É verdade que perdemos a partida e não conquistamos nenhum resultado positivo, mas eu gostei muito dela".

Sobre o retorno dos jogadores lesionados para participar da Liga dos Campeões nesta semana: "Vai ser difícil, faltam apenas dois dias. Ninguém sabe o que vai acontecer".



