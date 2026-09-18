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Hussein Hamdy
Traduzido por

Iraola: Araújo precisava deixar o Barcelona, e este jogador não se adaptou à Premier League

A. Iraola
R. Araujo
B. Barcola
Liverpool
Bournemouth
Premier League
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Novo desafio com gosto de recordações

Andoni Iraola, do Liverpool, confirmou que sua equipe está pronta para o aguardado confronto contra o Bournemouth, apontando os sentimentos mistos que acompanharão seu retorno ao Vitality Stadium.

Iraola expressou sua opinião sobre a polêmica em torno do gol de Szoboszlai contra o Tottenham, dizendo na coletiva de imprensa da partida contra o Bournemouth: "Acho que precisamos de uma palavra diferente, porque não acredito que seja um voleio nem acredito que seja um meio-voleio. Não acho que seja um voleio porque a bola quica, e não acho que seja um meio-voleio porque o meio-voleio acontece quando, para mim, a trajetória da bola vai para cima e você a chuta e marca, mas essa bola foi uma espécie de quique que depois subiu e desceu novamente e ele a chutou. Precisamos encontrar uma terceira palavra, acredito eu".

Iraola também comentou sobre a convocação de Rio Ngumoha e Alex Scott para a seleção da Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, declarando: "Estou muito feliz por ambos, eles merecem completamente. Eles também foram ajudar a seleção antes do torneio, e tenho certeza de que fizeram um bom trabalho. Só posso falar bem dos dois. Uma convocação muito merecida, e eles estão muito preparados, e espero que aproveitem, sim".

Iraola respondeu a uma pergunta sobre se sua equipe estava mais preparada fisicamente do que o Bournemouth, que jogou na Liga Europa na última quinta-feira, dizendo: "Sim, acho que temos uma vantagem. Na maioria das vezes foi o contrário, quando éramos nós a equipe que havia jogado por último, e desta vez jogamos dois dias antes do adversário, embora também tenhamos jogado no meio da semana".

E acrescentou: "Deve haver uma vantagem para nós, mas também sei aonde estamos indo e conheço as estatísticas que eles têm ali, não só no estádio, mas de modo geral. Acho que você vê todas as partidas que eles perderam há muito tempo e percebe o quão difícil é superar o Bournemouth. Mas também presumo que tenho a vantagem de os conhecer muito bem, e eles têm a vantagem de me conhecer muito bem, então nunca se sabe quem tem a maior vantagem nesse aspecto".

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Sobre como se sentirá ao estar novamente na linha lateral do Vitality Stadium, depois de ter treinado ali até junho, o técnico do Liverpool comentou: "Acho que, no lado pessoal, estou realmente ansioso para encontrá-los e abraçá-los, os jogadores que amo e a comissão técnica com quem trabalhei e que aprecio muito. Eu os apoiava ontem, quando disputavam sua primeira partida europeia, e desejo a eles toda a sorte. Mas há outra parte, que é a mais importante no momento, que é a de precisarmos ir até lá, vencer e superá-los, e sermos o mais decisivos possível e deixar toda a conversa para depois da partida".

Iraola abordou a situação atual do reforço de verão Bradley Barcola e se ele já se integrou por completo até agora, dizendo: "Quanto mais tempo ele joga, melhor fica. Ele entrou direto, sem minutos na pré-temporada, mas em boa forma. Como todas as contratações que vêm de outras ligas, ele precisará de algum tempo para se adaptar à Premier League, mas está muito acostumado a disputar partidas de alto nível e o vejo em boa situação, sim".

Iraola elogiou o início do zagueiro Ronald Araújo, que chegou por empréstimo do Barcelona no verão, declarando: "Estou muito feliz por ele, porque na primeira vez que conversei com ele já nos conhecíamos, mas não pessoalmente. Às vezes você conversa com um jogador e sente isso na hora, é algo positivo. Acho que ele precisava desse tipo de mudança na carreira".

E completou: "Ele veio com humildade de um grande clube, como um jogador experiente. Dizemos a ele que precisamos dele como lateral-direito, e ele jogará como lateral-direito; precisamos dele como zagueiro central, e ele jogará como zagueiro central; e precisamos dele em outra posição, acho que ele está disposto a fazer isso. Fisicamente também jogou mais minutos do que esperávamos, por estarmos em um momento muito inicial da temporada".

E concluiu: "Ele termina as partidas em boa forma e não sofre com cãibras. Especialmente quando você é zagueiro central e precisa jogar na ponta como lateral-direito, as exigências são diferentes e talvez seja mais difícil, mas ele suporta bem esses esforços. Adoro o espírito dele, e agora estou pressionando-o a aprender um pouco do idioma. Há uma boa forma de aproveitarmos a experiência dele, que é se ele consegue transmitir aos companheiros de equipe um pouco de toda a experiência que possui por meio da comunicação, mas presumo que isso levará algum tempo".

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