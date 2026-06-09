Irã x Noruega: Previsão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - I Boston Stadium

O jogo entre Iraque e Noruega terá início no dia 16 de junho de 2026, às 22h (GMT) e às 18h (EST).

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Iraque x Noruega: Contexto da partida

A partida em Massachusetts tem enorme importância para duas seleções determinadas a começar com força em um dos grupos mais competitivos do torneio. Com as expectativas crescendo em casa, o técnico do Iraque, Graham Arnold, buscará demonstrar que seu elenco, absurdamente trabalhador e estruturado, pode surpreender o mundo no maior palco do futebol, contando com uma identidade coletiva disciplinada e a ameaça carismática do atacante Aymen Hussein. No caminho deles está uma seleção norueguesa altamente explosiva e fisicamente dominante, liderada por Ståle Solbakken, cujo sistema tático gira em torno de liberar o poder de fogo de classe mundial de Erling Haaland e Martin Ødegaard para desmontar sistematicamente os adversários. Tendo como pano de fundo o impressionante Boston Stadium (Gillette Stadium), com suas instalações de classe mundial e atmosfera apaixonada de torneio, o confronto promete ser um dos jogos de destaque da rodada de abertura.

Com adversários formidáveis como França e Senegal também competindo no Grupo I, nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de tropeçar logo no início. O Iraque verá esta partida como a oportunidade perfeita para provar seu crescimento tático sob o comando de seu experiente técnico australiano, com o objetivo de conquistar um resultado histórico para uma nação obcecada por futebol que retorna às finais mundiais pela primeira vez desde 1986. A Noruega, por sua vez, chega ansiosa para maximizar o potencial de sua geração de ouro, desesperada para deixar uma marca espetacular em seu retorno aos palcos da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Enquanto as luzes brilham intensamente em Foxborough, a intensidade e a pressão de uma estreia na Copa do Mundo serão impossíveis de ignorar, com a organização defensiva, a gestão precisa do jogo e a capacidade de minimizar erros provavelmente desempenhando um papel decisivo para determinar quem conquistará a valiosa vitória na estreia.

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O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A maratona exaustiva do Iraque rumo ao grande palco

A jornada do Iraque até o torneio foi um verdadeiro teste de resistência, exigindo uma campanha de qualificação recorde de 21 partidas — a mais longa de qualquer nação no caminho para a América do Norte. Os Leões da Mesopotâmia começaram com autoridade absoluta, dominando seu grupo na segunda fase com seis vitórias consecutivas antes de enfrentar um ciclo altamente competitivo e tenso na terceira fase.

Uma disputa acirrada levou o Iraque às fases finais decisivas da eliminatória da AFC, culminando em uma vitória dramática por 3 a 2 no placar agregado sobre os Emirados Árabes Unidos nas eliminatórias continentais. O último obstáculo surgiu no torneio de repescagem interconfederacional em Monterrey, onde o Iraque enfrentou a Bolívia. Liderado pelo carismático atacante Aymen Hussein e por um dramático pênalti decisivo convertido pelo meio-campista Amir Al-Ammari nos últimos minutos, o Iraque garantiu uma emocionante vitória por 2 a 1 para conquistar a última vaga restante para a Copa do Mundo, encerrando uma dolorosa ausência de 40 anos do grande palco mundial.

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A campanha continental impecável da Noruega

Enquanto o Iraque sobreviveu a uma maratona de várias etapas, a Noruega conduziu uma campanha de qualificação marcada por um domínio absoluto e implacável. Navegando pelo potencialmente complicado Grupo I da UEFA, que contava com a Itália, uma das potências europeias, a seleção nórdica construiu uma máquina imparável e de alta octanagem que deixou os rivais do grupo completamente desmoralizados.

A base de sua histórica marcha para a América do Norte foi um histórico perfeito e sem máculas sob a orientação meticulosa de Ståle Solbakken. A Noruega arrasou em todo o seu grupo de qualificação com oito vitórias em oito partidas, terminando confortavelmente no topo da tabela com o máximo de 24 pontos. Essa sequência devastadora foi impulsionada por um ataque explosivo de classe mundial; Erling Haaland aterrorizou completamente as defesas adversárias, acumulando impressionantes 16 gols ao longo da campanha, incluindo uma goleada implacável de cinco gols contra a Moldávia. Apoiada pela visão criativa de elite de Martin Ødegaard, a Noruega garantiu com facilidade a classificação automática, retornando ao grande palco pela primeira vez desde 1998 com um modelo de perfeição ofensiva.

Notícias das equipes Iraque x Noruega

Notícias da seleção do Iraque

Os Leões da Mesopotâmia chegaram a Boston apoiados pela confiança monumental de uma maratona de qualificação exaustiva, mas triunfante, que culminou na vitória na repescagem interconfederacional. O técnico Graham Arnold finalizou uma lista de 26 jogadores notavelmente coesa e resiliente, construída a partir de uma mistura inteligente de experiência tática no exterior e talentos nacionais altamente motivados. Enquanto a equipe enfrenta enormes expectativas em seu país, o sistema defensivo estruturado de Arnold permanece totalmente unificado antes do apito inicial.

O ponto focal absoluto do sistema do Iraque é o experiente artilheiro Aymen Hussein, que está escalado para liderar o ataque com sua presença física e movimentação letal na área. Ele provavelmente contará com forte apoio do criativo ponta Ali Jasim pela lateral, enquanto o maestro do meio-campo, Amir Al-Ammari, assume a responsabilidade principal de ancorar o motor da equipe e orquestrar os ritmos de transição. Defensivamente, espera-se que o experiente Rebin Sulaka organize a zaga ao lado de Zaid Tahseen, fornecendo um escudo essencial na frente do capitão e goleiro titular Jalal Hassan, que retorna à seleção.

Notícias da seleção da Noruega

A Noruega chegou a Massachusetts com o luxo de poder contar com um elenco de 26 jogadores robustos, altamente motivados e incrivelmente explosivos, após uma campanha de qualificação impecável e sem falhas na Europa. O clima no grupo é extremamente positivo, com a filosofia estrutural do técnico Ståle Solbakken funcionando em sua capacidade máxima. O maior impulso para a seleção nórdica é o quadro médico totalmente limpo de seus principais jogadores, o que significa que os recursos ofensivos mais devastadores da Europa estão totalmente prontos para serem liberados no cenário mundial.

Erling Haaland é uma garantia absoluta para liderar o ataque como o artilheiro mais temido do torneio, com Alexander Sørloth previsto para atuar ao seu lado ou como ponta em uma linha de frente altamente física e de alta pressão. Logo atrás deles, Martin Ødegaard, do Arsenal, assumirá seu papel como o indiscutível catalisador criativo, comandando as jogadas do meio-campo avançado. No meio-campo, Sander Berge fornecerá o escudo defensivo incansável, enquanto a dupla de zagueiros centrais resoluta formada por Leo Østigård e Kristoffer Ajer coordena a linha defensiva para proteger o goleiro veterano Ørjan Nyland.

Perfis dos treinadores e filosofias táticas

Graham Arnold (Iraque)

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Líder intensamente competitivo, estruturado e altamente motivador, Graham Arnold injetou disciplina tática e estabilidade defensiva em uma seleção iraquiana historicamente conhecida por seu talento bruto, mas coordenação inconsistente. Entrando no centro das atenções internacionais após construir um legado formidável com sua terra natal, a Austrália, Arnold unificou completamente os Leões da Mesopotâmia, implementando com sucesso uma cultura que prioriza o time e arquitetando um plano estrutural altamente resiliente que maximiza a incrível ética de trabalho e presença física do elenco.

Taticamente, Arnold implementa uma filosofia pragmática e defensivamente sólida que prioriza a compactação coletiva e a transição vertical imediata. Ele prefere um 4-2-3-1 altamente organizado ou um 4-3-3 funcional, contando com dois meio-campistas centrais profundamente disciplinados para proteger a zaga e cortar as linhas de passe. Sob sua orientação, o Iraque evita complicações de alto risco na posse de bola, exigindo uma distribuição clara e rápida para as laterais e utilizando a imponente presença física do carismático atacante Aymen Hussein para segurar o jogo. Seu principal desafio tático em Boston será garantir que seu bloco defensivo mantenha a concentração máxima contra adversários de ataque de nível mundial, minimizando erros individuais no terço defensivo e mantendo a eficiência no contra-ataque.

Ståle Solbakken (Noruega)

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Ståle Solbakken se estabeleceu firmemente como o estrategista que finalmente revelou a geração de ouro moderna da Noruega, encerrando décadas de ausência em torneios com uma campanha de qualificação dominante e explosiva. O meticuloso técnico norueguês cultivou uma imensa confiança coletiva e coesão ofensiva em todo o seu elenco, ganhando elogios generalizados por sua capacidade de combinar perfeitamente uma estrutura defensiva rígida com sequências de ataque altamente criativas e devastadoras.

Solbakken adota plenamente um esquema 4-3-3 agressivo e de alta pressão, concebido para sufocar a construção de jogadas do adversário e controlar as partidas por meio do domínio físico e técnico. Sua identidade tática baseia-se na disciplina posicional absoluta da linha defensiva, apoiada por um meio-campista de contenção incansável que permite ao seu meia-atacante, Martin Ødegaard, total liberdade criativa para orquestrar o ritmo no terço final do campo. Assim que a posse de bola é garantida ou recuperada em posições avançadas, a equipe de Solbakken não perde tempo, utilizando passes diretos e verticais para alimentar imediatamente a velocidade assustadora e de classe mundial de Erling Haaland. Seu principal objetivo nesta estreia de alto risco será romper rapidamente o obstinado bloco central do Iraque, mantendo uma linha defensiva alta para sufocar os contra-ataques e usando pressão física implacável para garantir um resultado decisivo na estreia.

Seleções de 26 jogadores para a Copa do Mundo

Seleção do Iraque para a Copa do Mundo

Goleiros: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Defensores: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Meio-campistas: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Atacantes: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Seleção da Noruega para a Copa do Mundo

Goleiros: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defensores: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Meio-campistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Atacantes: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Confrontos-chave entre Iraque e Noruega

Aymen Hussein x Leo Østigård: Este será o que se pode chamar de uma batalha de pesos pesados na grande área. Hussein, o artilheiro físico e carismático dos Leões da Mesopotâmia, cujos gols lideraram a histórica maratona de qualificação em várias etapas do Iraque, se destaca pela força bruta, domínio aéreo excepcional e posicionamento preciso na grande área. Leo Østigård estará totalmente na linha de fogo; o zagueiro central norueguês, agressivo e resistente, deve usar seu timing de elite, força física e habilidades aéreas para enfrentar Hussein no jogo aéreo e não lhe dar um centímetro de espaço para segurar a bola ou chutar a gol.

Erling Haaland contra o bloco defensivo do Iraque: Haaland chega ao torneio como o indiscutível ponto de referência do ataque da Noruega e o artilheiro mais temido e explosivo da Europa, depois de aterrorizar as defesas com 16 gols na fase de qualificação. Ele estará à procura de espaços para explorar dentro da área e testando as linhas defensivas com sua assustadora aceleração direta. No entanto, ele enfrentará uma defesa central iraquiana altamente sincronizada e ferozmente comprometida, comandada por Rebin Sulaka e Zaid Tahseen. Será que a força física de classe mundial e a eficiência cirúrgica de Haaland conseguirão desmontar um bloco asiático obstinado e compacto, que conta com disciplina coletiva absoluta para frustrar atacantes de elite?

Martin Ødegaard x Amir Al-Ammari: O campo de batalha tático definitivo no meio-campo. Ødegaard é o catalisador criativo de classe mundial e capitão indiscutível da Noruega, trazendo visão para romper a defesa, compostura técnica impecável e resistência de elite à pressão para desmontar os adversários a partir de sua função no meio-campo avançado. Al-Ammari terá a tarefa de interromper esse ritmo de ataque pelo Iraque, utilizando sua disciplina tática, alto ritmo de trabalho e métricas de interceptação precisas para marcar Ødegaard, bloquear linhas de passe centrais vitais e iniciar transições imediatas para o terço final do campo.

Notícias das equipes e escalações

O técnico do Iraque, Graham Arnold, não confirmou uma provável escalação antes da partida, e nenhuma preocupação com lesões ou suspensões foi relatada para o elenco até o momento. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida, à medida que o quadro da equipe ficar mais claro.

O técnico da Noruega, Staale Solbakken, também não divulgou o time titular previsto, e não foram confirmados problemas de lesões ou suspensões até o momento. Atualizações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

O Iraque venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas, com um empate. Sua última partida foi um empate em 1 a 1 contra a Espanha em 4 de junho, um resultado honroso que encerrou seus preparativos para o torneio. No início dessa sequência, a equipe venceu a Bolívia por 2 a 1 em uma partida das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo e derrotou Andorra por 1 a 0 em um amistoso. As duas derrotas ocorreram na Copa Árabe da FIFA em dezembro de 2025, quando o time perdeu por 1 a 0 para a Jordânia e por 2 a 0 para a Argélia.

A Noruega venceu duas, empatou duas e perdeu uma das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Marrocos em 7 de junho, após uma vitória por 3 a 1 sobre a Suécia em 1º de junho. A equipe também empatou em 0 a 0 com a Suíça em março e venceu a Itália por 4 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA em novembro de 2025. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para a Holanda em março. A Noruega marcou 13 gols nessas cinco partidas e sofreu quatro.

Histórico de confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Iraque e Noruega no conjunto de dados disponível. Os dados de confrontos diretos para esta partida não estão disponíveis no momento.

Classificação

No Grupo I, o Iraque ocupa atualmente a segunda posição e a Noruega a terceira antes da partida de estreia.