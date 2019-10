Irã volta a ter mulheres em estádio após 40 anos e morte de ativista

Irã vence Camboja por 14 a 0 em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Partida contou com presença de mulheres

O Estádio Azadi, em Teerã, foi palco de um fato histórico nesta quinta-feira (10). Pela primeira vez em 40 anos, o governo local permitirá que mulheres acompanhem um jogo de futebol masculino.

Os iranianos venceram Camboja por 14 a 0 em jogo válido pelas Eliminatórias para a . O fato culminou em pronunciamento da Fifa.

Essa mudança do governo do Irã em relação à presença feminina em eventos esportivos masculinos ocorre após pressão da Federação de Futebol (Fifa), que enviou uma delegação a Teerã no mês de setembro para buscar formas de viabilizar o acesso de mulheres ao jogo contra o Camboja.

Nesta partida, quatro setores receberão mulheres no Estádio Azadi, instalação esportiva que tem 78 mil lugares.

Confira, abaixo, o comunicado assinado pelo presidente da FIFA sobre o tema:

"Pela primeira vez em quase 40 anos, milhares de mulheres foram autorizadas a entrar em um estádio de futebol no Irã para assistir a uma partida disputada por homens.

Este é um passo muito positivo e que a FIFA, e principalmente meninas e mulheres iranianas, esperavam ansiosamente. A paixão, a alegria e o entusiasmo que elas mostraram hoje foram notáveis ​​de ver e nos incentivam ainda mais a continuar o caminho que começamos. A história nos ensina que o progresso ocorre em etapas e este é apenas o começo de uma jornada.

Consequentemente, a FIFA agora olha mais do que nunca para um futuro, quando TODAS as meninas e mulheres que desejam assistir a partidas de futebol no Irã estarão livres para fazê-lo e em um ambiente seguro.

Não há como parar ou voltar agora.

Gostaria de agradecer à Federação de Futebol do Irã, à AFC (Confederação Asiática de Futebol) e às autoridades envolvidas por seus esforços e cooperação. A FIFA continuará trabalhando em estreita colaboração com eles, para ajudar a garantir que a coisa certa seja feita, que é permitir que todos os torcedores, independentemente do sexo, tenham a chance de ir aos estádios e desfrutar de uma partida de futebol. Desde que cheguei à FIFA, lutamos para alcançar esse objetivo.

Mas, acima de tudo, hoje quero agradecer muito e registrar nosso maior respeito a todas as meninas e mulheres iranianas que corajosamente se levantaram e estão defendendo seus direitos.

A FIFA os apoia totalmente".