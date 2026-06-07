Irã terá que entrar e sair dos Estados Unidos em dias de jogo na Copa do Mundo de 2026

A seleção do Irã viverá uma situação inédita na Copa do Mundo de 2026. Segundo o embaixador iraniano no México, Abolfazl Pasandideh, os jogadores terão que entrar e sair dos Estados Unidos no mesmo dia das partidas. A equipe ficará hospedada em Tijuana, no México, e realizará viagens de ida e volta para os jogos disputados em território norte-americano.

A situação está relacionada à guerra entre Irã e Estados Unidos. Desde a escalada do conflito no Oriente Médio, a participação iraniana no Mundial chegou a ser colocada em dúvida, enquanto o processo de emissão de vistos para integrantes da delegação sofreu atrasos significativos, o que foi visto como ato discriminatório por parte da delegação iraniana.

Como consequência, a seleção precisou alterar seu planejamento para a Copa. A concentração que inicialmente aconteceria em Tucson, no estado do Arizona, foi transferida para Tijuana, cidade mexicana localizada próxima à fronteira com os Estados Unidos.

Em entrevista coletiva concedida em Tijuana, o embaixador Abolfazl Pasandideh explicou as condições impostas para a entrada da delegação iraniana nos Estados Unidos durante o torneio. "Eles podem entrar pela manhã e terão que sair no mesmo dia", afirmou o diplomata.

A situação já havia sido mencionada anteriormente pela embaixada iraniana na Turquia em publicação no X. Na mensagem, o governo questionou as restrições impostas às pessoas ligadas à seleção nacional. "Por que não mencionam que os vistos foram negados a grande parte dos dirigentes e dos executivos, aos auxiliares técnicos e a outras pessoas que integram qualquer seleção nacional de futebol?", publicou a representação diplomática iraniana.

Classificado para sua sétima participação em Copas do Mundo, o Irã integra o Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Todas as partidas da equipe na fase de grupos serão disputadas nos Estados Unidos: a estreia será diante da Nova Zelândia, no SoFi Stadium, em Los Angeles, no dia 15 de junho; depois enfrentará a Bélgica, também em Los Angeles, no dia 21 de junho; e encerrará sua participação na primeira fase contra o Egito, no Lumen Field, em Seattle, no dia 26 de junho (27 de junho no horário de Brasília).