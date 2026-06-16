Irã e Nova Zelândia conquistam o primeiro ponto na Copa do Mundo após um jogo emocionante na Califórnia

O Irã e a Nova Zelândia conquistaram seu primeiro ponto neste Mundial. Na emocionante partida entre os dois, disputada na terça-feira, o placar ficou em 2 a 2, com dois gols de Elijah Just e gols de Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebi. Assim, todos os países do Grupo G, que também conta com a Bélgica e o Egito, somam um ponto.

No primeiro tempo aberto, a iniciativa ficou inicialmente com o Irã, que se mostrou perigoso algumas vezes na área do goleiro neozelandês Max Crocombe. No entanto, não houve gol e, do outro lado, os All Whites atacaram com força total.

Uma bola rebatida chegou à área para Chris Wood, que não conseguiu finalizar com precisão. Mas o atacante do Nottingham Forest passou a bola para Just, que não deu chances ao goleiro iraniano Alireza Beiranvand com seu chute forte e alto: 1 a 0.

A Nova Zelândia partiu em busca do 2 a 0 e criou perigo principalmente por meio de Sarpeet Singh. Seus chutes, no entanto, não foram suficientes para enganar Beiranvand, mantendo o placar em 1 a 0 no primeiro intervalo.

Aquela pausa fez bem ao Irã. O craque Mehdi Taremi chegou bem perto do empate com um chute que acertou a trave. Após meia hora, o gol finalmente saiu. Rezaeian iniciou o ataque, recebeu a bola de volta de Shahriyar Moghanlou e finalizou de perto: 1 a 1.

Também no segundo tempo as equipes estavam equilibradas e os torcedores no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, tiveram o que esperavam. Tanto o Irã quanto a Nova Zelândia jogaram para vencer, o que resultou em um segundo tempo imprevisível.

A Nova Zelândia foi a primeira equipe a marcar após o intervalo. Mohebi sofreu uma perda de bola fatal no meio-campo, e a Nova Zelândia partiu para o contra-ataque em alta velocidade. Wood combinou com Just, que, assim como em seu primeiro gol, chutou com grande convicção: 2 a 1.

A vantagem da Nova Zelândia não durou muito. Pouco menos de dez minutos depois, o Irã empatou novamente por meio de Mohebi, que mais do que corrigiu seu erro no 2 a 1 ao cabecear com precisão, após cruzamento de Rezaeian, acertando a parte interna da trave: 2 a 2.

O Irã parecia ter mais energia na reta final e, por isso, foi quem mais pressionou pela vitória, mas a grande chance necessária acabou não surgindo. O Irã enfrenta a Bélgica no dia 21 de junho, enquanto a Nova Zelândia cruza espadas com o Egito no dia 22 de junho.