"Ir para a Inglaterra foi um erro imenso" - pai de promessa da Itália quer volta para casa

Jogador de 19 anos fez uma mudança surpresa da Juventus para o Toffees antes da temporada atual, mas jogou apenas 288 minutos na Premier League

O atacante do , Moise Kean, crê que cometeu um grande "erro" ao se mudar para Merseyside e deve interromper sua estadia para voltar à com a , afirma o pai do jogador.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O jogador de 19 anos fez uma mudança surpresa da para o Toffees antes da atual campanha, no que foi visto como um grande reforço para a equipe de Marco Silva.

No entanto, o atleta da Itália fez apenas duas partidas na Premier League no total, com apenas 288 minutos em campo nas dezenas de rodadas iniciais da temporada.

Os relatos sugerem que o jovem buscará um retorno em potencial ao seu país de origem no ano novo e agora o pai de Kean, Jean, considerou o assunto.

Em declarações ao Centro Suono Sport, o parente do atleta criticou a decisão do agente Mino Raiola de levar a ex-estrela bianconeri para a Premier League, atribuindo a ele e sua ex-mulher, Isabelle Dehe, a culpa.

"Enviar meu filho para a foi um erro, porque ele ainda é muito jovem", afirmou. "Ele não está se sentindo bem no , não gostei dessa transferência. Espero que ele possa voltar para a Itália o mais rápido possível, espero que ele vá para a Roma, mas o importante é que ele volte para cá. Eu não tenho um relacionamento com Raiola, nunca o conheci, acho que ele nem quer me ver, exigiu a procuração do meu filho quando tinha 14 anos e, junto com a minha ex-esposa, quis levá-lo para a Inglaterra".

"No Everton, onde ele está jogando agora, ele não está se adaptando bem. Acho que ele deveria esperar mais alguns anos antes de ter uma experiência no exterior. Se houver a possibilidade de ele voltar para a Itália, espero ele possa fazer isso, para não arruiná-lo", completou.

Mais artigos abaixo

Kean foi amplamente visto como um das promessas mais do futebol europeu em Turim, principalmente sob a batuta de Massimiliano Allegri. Porém, foi autorizado a sair depois que Maurizio Sarri tomou as rédeas no Allianz Stadium.

Sua falta de tempo de jogo o deixou fora da seleção italiana, tendo perdido a chance de defender seu país nas últimas eliminatórias da e na derrota para Liechtenstein.