Iporá x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam neste domingo (22), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Ferreirão, o Iporá recebe o GOiás se enfrentam na manhã deste domingo (22), às 10h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Oitavo colocado do estadual com 3 pontos, o Iporá acumula uma vitória e duas derrotas até o momento. Já o Goiás está na sexta posição com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota). O Esmeraldino pode ter os reforços de Palacios e Jhonny Lucas, que tiveram os nomes publicados no Bid.

"Nossa ambição é vencer. Aconteceu o tropeço em casa, mas, como em qualquer outro jogo, vamos para Iporá para buscar a vitória. Não conseguimos conra o Anápolis, mas queremos melhorar sempre e vencer. Assim vamos seguir durante o campeonato", disse o lateral Sander.

Escalações

Escalação do provável do Iporá: Luiz Henrique, Gustavo, Talis, Rodrigo, Samuel, Bosco, Pedro, Wellington, Du Gaia, Bruno Bahia e Gabriel.

Escalação do provável do Goiás: Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Edu, Sander, Willian Oliveira, Zé Ricardo, João PAulo, Diego Gonçalves, Nicos e Vinicius.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Iporá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?