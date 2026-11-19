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Arda Guler garantiu oficialmente sua permanência no Real Madrid a longo prazo ao assinar um novo contrato até 2032. Após o anúncio nas redes sociais, vários companheiros de equipe deixaram elogios carinhosos e pedidos brincalhões nos comentários da publicação do jogador turco. O ex-meio-campista do Madrid Luka Modric também participou das comemorações pelo marco alcançado pelo atleta de 21 anos.

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Guler garante permanência no Real Madrid a longo prazo

O Real Madrid acertou um novo contrato com o jogador da seleção turca Guler , válido até 2032. O atleta de 21 anos anunciou a renovação no Instagram ao compartilhar uma foto em que aparece assinando os documentos ao lado de uma camisa com o número 2032.

A notícia da renovação provocou uma reação rápida no vestiário. Integrantes do elenco atual e ex-jogadores lotaram os comentários da publicação para parabenizar o jovem por prolongar sua permanência na capital espanhola.

Vestiário reage com humor e mensagens carinhosas

Vários companheiros de Guler misturaram brincadeiras e carinho sincero nos comentários. O meio-campista francês Aurelien Tchouameni aproveitou a ocasião para pedir um presente, escrevendo: “iPhone 18 Pro Max, por favor”, acompanhado de emojis de mãos em oração e coração. Kylian Mbappe acrescentou: “Obrigado, vou dormir melhor esta noite.”

O capitão Fede Valverde deixou uma mensagem mais calorosa para celebrar a notícia: “Que venham muitos outros anos.” Brahim Diaz também demonstrou carinho com “Abiii” e emojis de comemoração.

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Outros integrantes do elenco foram breves nas reações: Vinicius Junior publicou quatro emojis de sinal de vitória e três corações vermelhos, enquanto Dean Huijsen deixou dois corações. Ídolo do clube, Luka Modric, que dividiu o vestiário com Guler durante a primeira temporada do jovem em Madrid e provavelmente o ajudou a se adaptar à vida na Espanha, acrescentou emojis de mãos erguidas, aplausos e coração.

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Em alta sob o comando de Mourinho após início difícil em Madrid

A renovação de Guler ressalta sua ascensão expressiva desde a chegada do Fenerbahce. Depois de enfrentar dificuldades para jogar com regularidade no Madrid, o meia se firmou como um dos destaques da temporada.

O técnico Jose Mourinho deu bastante liberdade em campo ao jogador de 21 anos, e Guler tem aproveitado ao máximo essa confiança. Sua influência criativa se tornou insubstituível para o Real Madrid, o que faz de seu compromisso de longo prazo um grande reforço para o clube.

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Manter o embalo pelo restante da temporada

Com seu futuro garantido até 2032, as atenções agora se voltam para a forma como Guler aproveitará esse embalo nos próximos meses. Após se firmar como peça-chave sob o comando de Mourinho, o desafio para o jogador turco é elevar ainda mais seu nível no restante da temporada.