Inzagi: A parceria deu certo... e o Al-Hilal está passando por dificuldades!

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, fez declarações polêmicas após o empate de sua equipe contra o Al-Taawoun por 2 a 2, na partida que os colocou frente a frente na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, revelando os bastidores e as razões por trás do resultado que gerou grande polêmica entre a torcida.

Com esse empate, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 65 pontos, empatado com o Al-Ahli, terceiro colocado, ficando 5 pontos atrás do líder Al-Nassr, a 7 rodadas do fim.

Inzaghi disse em declarações à imprensa após a partida: “O Al-Taawoun merecia a derrota, porque o Al-Hilal foi a melhor equipe; criamos muitas chances que não foram aproveitadas da melhor forma”.

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Ele acrescentou: “Sabemos que perdemos alguns pontos por causa de erros que estamos trabalhando para corrigir, e precisamos nos esforçar mais para continuar na disputa”.

Sobre o motivo dos empates e das dificuldades contínuas do Al-Hilal, Inzaghi disse: “Tentamos começar a temporada com força, mas ocorreram algumas interrupções que prejudicaram o ritmo. Além disso, perdemos vários jogadores nas últimas partidas devido a lesões, o que causou uma queda nos resultados”.

E concluiu: “Estamos com uma grande carência no elenco, e a partida contra o Al-Taawoun foi uma situação de emergência, com a ausência de nove jogadores, mas os jogadores que participaram da partida deram tudo de si.”