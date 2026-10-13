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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
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Inzaghi: Vi uma grande atuação do Al Hilal, e somos sortudos por ter esse jogador conosco

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O Zamalek venceu por 2 a 0

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O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al Hilal, exaltou a atuação de sua equipe no duelo contra o Al Sadd, do Catar, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al Hilal venceu o anfitrião Al Sadd por 2 a 0, na partida realizada nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático. 

Inzaghi declarou em entrevista coletiva após a partida: "Estou satisfeito com a atuação dos jogadores. Fizemos uma grande partida e controlamos a maior parte do jogo. Vi uma atuação excelente da equipe".

Sobre o aproveitamento de Gabriel Martinelli em campo, afirmou: "Ele é um grande jogador e temos sorte de contar com ele. Comprova sempre sua altíssima qualidade e sua capacidade de servir e ajudar a equipe em mais de uma posição diferente".

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E prosseguiu: "Em nossa preparação, nos apoiamos mais no estudo do adversário por vídeo do que nos treinos em campo, por causa do pouco tempo disponível".

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Inzaghi concluiu: "Um confronto fora de casa nunca foi fácil, e agradeço à nossa enorme torcida pela presença e pelo apoio constante à equipe".