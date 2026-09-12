O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, revelou o motivo de ter substituído mais cedo seu astro brasileiro Gabriel Martinelli, apesar de este ter marcado um hat-trick contra o Al-Taawoun pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio do adversário, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.
A partida foi marcada pela grande atuação de Martinelli, que marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do Al-Hilal, antes de Inzaghi decidir colocar o ponta saudita Sultan Mandash em seu lugar aos 54 minutos.
Sobre o motivo dessa substituição, Inzaghi disse, em declarações na coletiva de imprensa após a partida reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Martinelli chegou em um período tardio e participou de apenas um treino antes do confronto com o Neom. É um jogador de alto nível, e hoje o substituímos para lhe dar descanso".
Quanto ao motivo da exclusão do meio-campista francês Simon Bouabré da lista, o treinador italiano afirmou: "Temos Theo Hernández lesionado, e tínhamos que escolher outro jogador entre Bouabré e Yusuf (Akçiçek), e no fim preferimos escolher Yusuf".
Sobre a partida, ele explicou: "Fizemos um jogo excelente, de alto nível e grande concentração. Nos espera outra tarefa no torneio asiático, e é bom estar na primeira colocação antes da pausa".
E concluiu: "Jogamos com o mesmo grupo que atuou contra o Neom, mas tivemos um período de descanso maior do que antes, e por isso nos preparamos bem para este confronto".
Vale lembrar que o próximo jogo do Al-Hilal será contra o Al-Gharafa, do Catar, na próxima terça-feira, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia da Elite.
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