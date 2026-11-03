O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, revelou o motivo da substituição precoce de seu jogador Sabri Dhel durante o confronto contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O Al-Hilal venceu o Shabab Al-Ahli pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

A partida teve um episódio curioso, quando Inzaghi decidiu substituir o jovem jogador Sabri Dhel aos 28 minutos de jogo, colocando em seu lugar o lateral-direito Mohammed Mahzari.

O treinador italiano comentou o assunto em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Fomos muito bem na partida, diante de uma equipe que havia vencido seus três primeiros jogos. Controlamos a partida e conquistamos a vitória, que representa um passo adiante".

E acrescentou: "Todos os jogadores estiveram excelentes, entre eles Sabri Dhel, e depois que ele recebeu o cartão amarelo, eu o substituí para não corrermos o risco de ele receber o cartão vermelho. Ele é um jogador jovem e promissor, e o incentivo a se esforçar ainda mais".

E prosseguiu: "Os jogadores apresentaram um nível excelente, e hoje busquei fazer um rodízio entre alguns jogadores, em razão do calendário apertado de partidas".

E continuou: "Tivemos algumas ausências, Ruben Neves, (Gabriel) Martinelli, (Kaio César) Somerville e Salem (Al-Dawsari), mas, no geral, estamos satisfeitos com a atuação, e trabalhamos continuamente para melhorar o aspecto do tratamento das bolas paradas".

E concluiu: "Esperamos que Salem Al-Dawsari esteja à nossa disposição após o período de paralisação, ele e os demais jogadores lesionados".

Salem Al-Dawsari atuou como titular em apenas uma partida desde o início da atual temporada, e em dois jogos como reserva, devido à lesão que sofreu desde o fim da Copa do Mundo de 2026, antes que ela voltasse a se agravar recentemente.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a segunda posição no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de elite, com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias e uma derrota, a 3 pontos de distância do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, líder da chave.