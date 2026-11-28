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O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, anunciou a escalação titular para o confronto contra o Al-Ettifaq, na noite deste sábado, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League. É mais um teste em que o Al-Hilal busca manter a sequência de vitórias e pressionar pela liderança da tabela.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq em partida marcada para as 16h20 no horário do Cairo (17h20 no horário de Meca). Para o duelo, Inzaghi optou por contar com alguns de seus principais titulares, liderados pelo goleiro marroquino Yassine Bounou, além do poder ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville.

As escolhas do treinador italiano foram as seguintes:

Goleiro: Yassine Bounou.

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Defesa: Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly e Theo Hernández.

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Meio-campo: Mohamed Kanno (capitão), Sergej Milinković-Savić e Nasser Al-Dawsari.

Ataque: Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville.

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Al-Hilal persegue o Al-Qadsiah, e o Al-Ettifaq quer subir na tabela

O confronto tem grande importância para o Al-Hilal na briga pela liderança da Roshn Saudi League. O time entra em campo na segunda colocação, com 30 pontos conquistados em 11 jogos, apenas um ponto atrás do líder Al-Qadsiah, que já disputou 13 partidas e soma 31 pontos.

O Al-Hilal tem uma oportunidade valiosa de assumir a ponta caso vença o Al-Ettifaq: chegaria a 33 pontos e ainda teria dois jogos a menos que o Al-Qadsiah, o que lhe daria uma vantagem importante na disputa pelo topo nas próximas rodadas.

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Do outro lado, o Al-Ettifaq ocupa a sétima posição, com 19 pontos em 12 jogos, e espera aproveitar o fato de jogar em casa para conseguir um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título e diminuir a distância para os primeiros colocados.

O duelo se apresenta como um teste importante para as ambições das duas equipes. O Al-Hilal quer seguir pressionando pela liderança, enquanto o Al-Ettifaq pretende aproveitar o mando de campo e o apoio da torcida para frear o visitante e melhorar sua posição na tabela.