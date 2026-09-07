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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduzido por

Inzaghi: Não vou dormir por causa da derrota do Al-Hilal

Al Hilal x Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

Queda estrondosa

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, expressou sua profunda tristeza após a derrota surpreendente para o NEOM por dois gols a zero, na partida que reuniu as duas equipes na noite desta segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).

O Al-Hilal estacionou nos 15 pontos na liderança da tabela de classificação da Roshn League, enquanto o NEOM elevou sua pontuação para 12 pontos, igualando-se ao Al-Qadsiah e ao Al-Nassr na segunda colocação, depois de conseguir uma valiosa vitória sobre um dos principais candidatos a disputar o título da competição.

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Inzaghi afirmou durante a coletiva de imprensa após a partida: "Criamos cinco chances no primeiro tempo e não fomos felizes nelas, além disso o goleiro do NEOM brilhou em uma oportunidade de Kanno no segundo tempo, e repito que assumo total responsabilidade pela derrota, e derrotas como essa devolvem a consciência aos jogadores".

E acrescentou o treinador do Al-Hilal: "É verdade que a diretoria fez um grande trabalho, mas ainda estamos no topo da tabela, e não culpo os jogadores. Eu sou o responsável pela dolorosa derrota, que vai me tirar o sono".

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E completou: "Os dois gols que sofremos, o primeiro foi por um erro em nossa meta, e no segundo também ocorreram alguns erros de cobertura, e vamos trabalhar continuamente para melhorar a forma como lidamos com isso".

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Inzaghi prosseguiu: "Ficamos frustrados com a derrota, estamos no topo da tabela e não queríamos perder, e essa é a minha primeira derrota na Arábia Saudita desde a minha chegada, mas tudo o que temos a fazer agora é aprender com essa derrota".

E continuou: "No primeiro tempo não nos apresentamos da forma exigida e sofremos dois gols, e no segundo tempo entramos com força, mas a sorte não nos acompanhou na hora de marcar os gols, e os jogadores fizeram o que lhes cabia".

A derrota para o NEOM é a primeira de Inzaghi com o Al-Hilal desde que assumiu o comando da equipe, depois de o treinador italiano ter mantido seu retrospecto invicto ao longo de suas partidas anteriores, antes de receber um forte choque diante da equipe recém-promovida à Roshn League.

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