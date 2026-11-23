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Declarações marcantes do técnico italiano

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O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, falou sobre o frustrante empate por 2 a 2 com o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela quinta rodada da AFC Champions League Elite. O treinador afirmou que o time sente uma enorme decepção por ter desperdiçado a vantagem de dois gols e, ao mesmo tempo, reforçou a ambição do Al-Hilal de brigar forte por todos os títulos nesta temporada.

As declarações de Inzaghi vieram em meio à irritação da torcida com o resultado, principalmente porque o Al-Hilal esteve perto de somar os três pontos. A equipe foi para o intervalo vencendo com gols de Ollie Watkins e Gabriel Martinelli, mas permitiu a reação do time uzbeque no segundo tempo.

O treinador italiano disse que agradar à torcida do Al-Hilal é sempre um objetivo do time e explicou: “Nosso objetivo é sempre deixar nossos torcedores felizes, e trabalhamos para isso todos os dias. Sabemos que é um torneio muito competitivo, mas buscamos ser os melhores da Ásia, do Campeonato Saudita e da Copa do Rei”.

Leia também: Vídeo: virada do Neftchi tira do Al-Hilal uma vitória emocionante na Ásia!

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E acrescentou: “Queremos brigar forte por todos os títulos e sabemos muito bem o quanto eles são importantes para os nossos torcedores, incluindo, claro, a Champions League da Ásia. Conhecemos o tamanho das expectativas deles e o desejo que têm de competir e conquistar títulos”.

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Inzaghi também comentou a ausência do capitão Salem Al-Dawsari no confronto com o Neftchi. Segundo ele, o jogador ficou três dias afastado dos treinos por ter participado da cerimônia de premiação dos melhores da Ásia, e a comissão técnica preferiu mantê-lo em Riad para completar seu programa de treinamentos, em vez de encarar a longa viagem ao Uzbequistão.

O técnico do Al-Hilal disse que a decisão incluiu outros três jogadores que permaneceram em Riad, como forma de lidar com as circunstâncias do time e de se preparar para os próximos jogos. Assim, revelou parte dos motivos que levaram à ausência do capitão no confronto continental.

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O treinador italiano não escondeu o descontentamento com o resultado. Ele afirmou que o empate não o satisfez nem satisfez a comissão técnica e que o time tinha como objetivo voltar com os três pontos, mas, ao mesmo tempo, elogiou o adversário: “Certamente não estamos felizes com este empate, nem no plano pessoal nem no técnico, e sentimos o gosto amargo da derrota. Parabenizo o adversário pela garra que demonstrou”.

Ele também destacou que o Al-Hilal sofreu com desfalques importantes: Mutaib Al-Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari e Bouabré. Para Inzaghi, a presença deles poderia ter dado ao time soluções adicionais durante a partida, embora tenha ressaltado que os jogadores fizeram uma boa atuação em vários momentos.

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Inzaghi explicou como a vitória escapou: segundo ele, o Al-Hilal tinha condições de marcar mais de dois gols no primeiro tempo, mas não aproveitou as chances que teve para decidir o confronto. Depois, o Neftchi conseguiu diminuir logo no início da segunda etapa e chegou ao empate com um gol contra.

Para encerrar, o técnico ressaltou que foi uma partida intensa e física, com muitas divididas, e apontou que o adversário lutou por cada bola e não deu ao Al-Hilal os espaços necessários. Ao mesmo tempo, admitiu a frustração dentro do elenco por não ter aproveitado a vantagem e conquistado a vitória.