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O Al-Hilal encara um novo desafio asiático com a ambição de seguir na briga pela liderança, mas o italiano Simone Inzaghi não quer que a confiança na capacidade de seus jogadores se transforme em um fator que atrapalhe seus planos diante do Neftchi, do Uzbequistão.

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Entre a preparação para conquistar os três pontos e a preocupação com o desgaste que pode afetar alguns dos jogadores que voltam de compromissos internacionais, o treinador italiano aguarda o último treino para definir suas escolhas em um confronto cujos detalhes, ele sabe bem, podem não ser tão simples quanto alguns esperam.

O Al-Hilal visita o Neftchi, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, em um duelo no qual a equipe saudita busca manter os bons resultados e fortalecer sua posição na disputa pela liderança do grupo Oeste.

Inzaghi garantiu que o Al-Hilal está pronto para a partida e destacou que a equipe concluiu bem a preparação, mas, ao mesmo tempo, alertou para o risco de subestimar o adversário, que pretende aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo.

Durante a entrevista coletiva que antecede a partida, o treinador italiano afirmou: "A equipe concluiu bem a preparação para o jogo, e sabemos da força do adversário e de sua determinação em fazer o máximo para vencer".

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O técnico italiano, de 50 anos, acrescentou: "Os clubes uzbeques têm bom nível técnico, e isso se reflete em sua presença constante nas competições asiáticas".

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As declarações de Inzaghi mostram que ele tem consciência da dificuldade da missão, sobretudo porque os confrontos contra clubes uzbeques exigem muita concentração, diante da qualidade técnica dessas equipes e de seu claro desejo de se afirmar no cenário continental.

Desgaste atrapalha os planos do italiano

Sobre as condições do elenco, Inzaghi revelou a possibilidade de alguns jogadores ficarem fora da escalação titular por causa do desgaste que podem sentir após o retorno dos compromissos com suas seleções.

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O treinador do Al-Hilal explicou que a equipe tem muitas opções e encara cada partida de forma independente, ressaltando que o foco, neste momento, está no confronto com o Neftchi, sem pensar nos próximos compromissos.

Ele apontou que alguns jogadores que voltaram de compromissos internacionais podem estar desgastados e explicou que a decisão final sobre a participação deles será tomada após o último treino, de acordo com a condição física de cada um e a capacidade de entrar em campo.

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A questão coloca Inzaghi diante de um teste importante, já que ele precisará equilibrar a utilização dos titulares para manter a força da equipe e a necessidade de evitar o risco de escalar jogadores que ainda não recuperaram totalmente a condição física.

Kanno manda recado ao adversário, e Bounou chama a atenção

Por sua vez, Mohamed Kanno, jogador do Al-Hilal, reforçou que a equipe está pronta para o confronto e garantiu que os jogadores sabem da dificuldade do desafio, depois de acompanharem várias partidas do time uzbeque para conhecer seus pontos fortes.

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"Concluímos nossa preparação para a partida da melhor forma possível e sabemos da dificuldade do confronto, depois de assistirmos a vários jogos do adversário. Queremos dar tudo de nós no jogo de amanhã para alcançar o resultado que almejamos", disse Kanno.

O jogador do Al-Hilal também falou sobre a evolução do futebol uzbeque: "Os clubes e as seleções do Uzbequistão têm um nível técnico forte, apesar da natureza diferente dos confrontos entre eles, mas chegamos com muita vontade de vencer a partida de amanhã".

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A delegação do Al-Hilal desembarcou na cidade uzbeque de Fergana sob uma recepção marcante da torcida local, que fez questão de cercar os jogadores para tirar fotos, e o goleiro marroquino Yassine Bounou foi quem mais atraiu as atenções entre os astros da equipe.

Treinos táticos antes do desafio asiático

Antes da viagem ao Uzbequistão, o Al-Hilal treinou no sábado, no Centro Esportivo Al-Majdiya, em uma sessão na qual a comissão técnica concentrou o trabalho nos aspectos táticos, antes de Inzaghi aplicar uma série de jogadas que pretende colocar em prática no aguardado confronto.

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O Al-Hilal quer voltar com os três pontos para continuar pressionando o líder, já que ocupa a segunda colocação do grupo Oeste, com 9 pontos, 3 a menos que o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que lidera com 12 pontos.

Entre o desejo do Al-Hilal de se aproximar do topo e os alertas de Inzaghi sobre o adversário e o desgaste, o duelo com o Neftchi se apresenta como uma etapa importante para a equipe saudita, que não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos se quiser seguir firme na briga pela liderança de seu grupo.