O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, elogiou seu colega grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, descrevendo-o como um grande treinador, após a conquista da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

Donis conduziu a seleção da Arábia Saudita ao título do torneio do Golfo na última terça-feira, após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na final, sendo este o primeiro título da Arábia Saudita em 23 anos.

E apenas 24 horas após a conquista, surgiram algumas notícias confirmando a intenção da Federação Saudita de Futebol de demitir o treinador grego do cargo e contratar o espanhol Roberto Martínez em seu lugar, antes que a Federação Saudita negasse isso.

Inzaghi falou sobre Donis durante a coletiva de imprensa antes do aguardado clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad, neste sábado, no estádio Kingdom Arena, pela oitava rodada do Campeonato Saudita Roshn.

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O treinador italiano afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Parabenizo a seleção da Arábia Saudita pela vitória na Copa do Golfo, e parabenizo especificamente Donis, porque ele é um treinador grande e magnífico, e também parabenizo todos os jogadores pela conquista".

Inzaghi fez questão de falar sobre alguns dos destaques do Al-Hilal que brilharam no torneio, dizendo: "Estou feliz com a excelente atuação de Mohammed Al-Owais na Copa do Golfo; ele é um dos jogadores importantes que fazem a diferença".

E acrescentou: "Nasser (Al-Dawsari) é um grande jogador e um astro respeitável; na temporada passada ele sofreu uma lesão que o afetou, mas estou feliz com o desempenho que ele apresenta agora".

Quanto à situação dos jogadores da seleção saudita que retornaram para a participação no clássico, ele esclareceu: "Vamos avaliar a condição deles após o treino de hoje para saber o quanto estão prontos para jogar a partida".

Por outro lado, Inzaghi abordou o tema do clássico, dizendo: "É o confronto do clássico do futebol saudita, uma partida de extrema importância, que reúne o primeiro e o segundo colocados, e nós estamos prontos para o jogo".

E continuou: "A pressão enfrenta todas as equipes, e vamos avaliar junto com a comissão técnica o rendimento dos jogadores nas próximas partidas, para saber como administrar os confrontos diante da sequência de jogos".

O treinador italiano também falou sobre a situação de seu astro Salem Al-Dawsari em relação à participação no clássico, depois de ter se recuperado da lesão que causou sua ausência do time desde o início da temporada.

E esclareceu: "Hoje é o último treino, e depois dele veremos a prontidão de todos os jogadores; Salem (Al-Dawsari) e Theo (Hernández) participaram do treino nos últimos três dias".

E concluiu: "Salem Al-Dawsari está muito empolgado nos treinamentos após seu retorno da lesão, e veremos hoje, após o treino, a possibilidade de ele estar como titular ou no banco de reservas".

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de uma nova vitória para se manter na ponta, já que lidera a tabela de classificação com 18 pontos, a apenas um ponto de vantagem sobre o Al-Ittihad, que ocupa a segunda posição.