O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou em um clima de desafio com todos os seus críticos durante o confronto diante do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O Al-Hilal recebe o Shabab Al-Ahli nesta terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad, pela quarta rodada da fase de liga do torneio asiático.

Inzaghi revelou a escalação titular, voltando a apostar em três jogadores no miolo da defesa: o senegalês Kalidou Koulibaly, o turco Yusuf Akçiçek e Ali Lajami, além dos laterais Sabri Dhal e Metaab Al-Harbi.

O treinador italiano também decidiu apostar em dois jogadores no comando do ataque, o inglês Ollie Watkins e o marfinense Mohamed Kader Meïté, tendo como apoio o sérvio Sergej Savić, o francês Simon Boabre e Mohamed Kanno no meio-campo.

Esse foi o esquema com o qual Inzaghi começou a última partida do Al-Hilal no torneio asiático, diante do Al-Shamal, do Catar, com mudança de peças, e que terminou com a derrota pelo placar de 3 a 1, o que lhe rendeu grandes críticas.

No entanto, o treinador italiano se viu sem vários craques, com destaque para o ponta holandês Crysencio Summerville, suspenso, além do trio formado por Salem Al-Dawsari, o brasileiro Gabriel Martinelli e o português Rúben Neves, lesionados.

O ex-treinador da Inter de Milão busca evitar a segunda derrota seguida no cenário asiático e, mais do que isso, retomar o ritmo de vitórias, já que o Al-Hilal ocupa a oitava colocação no grupo do Oeste, com 6 pontos, somando duas vitórias e uma única derrota.

Por outro lado, o time dos Emirados Árabes Unidos busca conquistar sua quarta vitória consecutiva no torneio asiático, ocupando atualmente a segunda posição, com 9 pontos, a 3 pontos de distância de seu conterrâneo Al-Ain, que disputou uma partida a mais.

A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:

Goleiro: Yassine Bounou

Defesa: Sabri Dhal - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Metaab Al-Harbi

Meio-campo: Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Simon Boabre

Ataque: Mohamed Kader Meïté - Ollie Watkins