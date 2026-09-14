Inzaghi coloca em dúvida a participação de Watkins diante do Al-Gharafa e garante: somos os melhores!

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, colocou em dúvida a condição do seu atacante inglês Ollie Watkins de participar da partida contra o Al-Gharafa, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal recebe o Al-Gharafa amanhã, terça-feira, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Inzaghi, ao lado do seu zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, concedeu nesta segunda-feira uma coletiva de imprensa para falar sobre a partida, na qual destacou a importância do torneio asiático para o time, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

O treinador italiano disse a esse respeito: "Este é um grande torneio, muito querido em nossos corações, e buscamos no treino de hoje nos preparar bem para disputar a primeira partida nele".

E acrescentou: "Conhecemos bem o Al-Gharafa, nós os enfrentamos no ano passado, e são praticamente com o mesmo treinador e jogadores, têm atacantes rápidos, e vamos entrar na partida com toda a garra".

E prosseguiu: "Pensamos em cada partida individualmente, e amanhã é o nosso primeiro jogo no torneio; saímos do confronto contra o Al-Taawoun há 48 horas, e vamos buscar a vitória na partida".

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E continuou: "Os jogadores estão acostumados com a pressão, disputamos 3 partidas seguidas e, mesmo assim, seguimos na liderança da tabela do campeonato".

E completou: "Somos o melhor time tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo (na Liga Roshn), e amanhã vamos abrir a página do torneio asiático".

Sobre os jogadores lesionados, Inzaghi disse: "(Simon) Bouabré estará disponível para a partida, e vamos buscar utilizar todos os jogadores disponíveis neste torneio".

E finalizou: "A participação de (Ollie) Watkins será decidida após o treino de hoje, já (Crysencio) Summerville e (Gabriel) Martinelli vão jogar o confronto".

Vale lembrar que o Al-Hilal se despediu da última edição da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final, após a derrota para o Al-Sadd, do Catar, nos pênaltis, enquanto segue sendo o time mais premiado do torneio ao longo da história, com 4 títulos.