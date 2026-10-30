O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, está em dúvida entre os pontas Salem Al-Dawsari, capitão da equipe, e o holandês Crysencio Summerville, para a partida contra o Al-Fateh pelo Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

O Al-Hilal recebe o Al-Fateh amanhã, sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad, pela décima segunda rodada da Roshn League.

Inzaghi afirmou, em declarações na coletiva de imprensa que antecedeu a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Temos pela frente uma partida importante, vamos tentar a vitória para seguir na liderança. O Al-Fateh é uma equipe organizada e nós o respeitamos".

O treinador italiano prosseguiu: "Todas as partidas têm sua importância e sua dificuldade, e queremos fazer um grande jogo para agradar à nossa torcida. Nós treinamos muito e com seriedade, e buscamos melhorar na questão do tratamento das bolas paradas".

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Sobre a situação dos lesionados, disse: "A condição de (Mohamed) Mazraoui, de (Sergej) Savić e de (Rúben) Neves será definida após o treino de hoje. Mazraoui e Savić participaram do treino de ontem, e Neves nos mostrou progresso em sua recuperação".

Os três jogadores ficaram de fora da partida do Al-Hilal contra o Al-Shamal, do Catar, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite, que terminou com a derrota do "Líder" por 3 a 1.

Inzaghi acrescentou: "Vou ver com quem começarei a partida, Salem (Al-Dawsari) ou (Crysencio) Summerville, vou definir isso após o treino de hoje, especialmente diante da ausência de (Gabriel) Martinelli por lesão".

Martinelli está fora da partida contra o Al-Fateh por causa da lesão que sofreu durante a vitória sobre o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2, na última sexta-feira, pela décima primeira rodada da Roshn League.

Inzaghi encerrou suas declarações com uma mensagem à torcida do Al-Hilal, ao dizer: "Nossos torcedores são a nossa espinha dorsal, e esperamos a presença deles em peso nas arquibancadas, porque isso faz diferença para nós".

O Al-Hilal ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita com 27 pontos, a um ponto de distância do Al-Qadsiah, que disputou duas partidas a mais, e do Al-Nassr, que jogou uma partida a mais.

Por outro lado, o Al-Fateh entra em campo ocupando a décima sexta posição na tabela de classificação, com apenas 6 pontos, conquistados em uma única vitória e 3 empates, tendo sofrido derrota em 7 ocasiões.