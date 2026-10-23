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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Inzaghi arma o Al-Hilal com o trio do terror diante do Al-Qadsiah e surpresa no meio-campo

S. Inzaghi
Al Qadsiah x Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

Os planos do técnico italiano terão sucesso?

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, decidiu apostar no trio do terror na partida de cúpula contra o Al-Qadisiyah pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Qadisiyah nesta sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

A escalação titular contou com a presença do explosivo trio estrangeiro no coração do ataque, formado pelos pontas o brasileiro Gabriel Martinelli e o holandês Crysencio Summerville, além do atacante inglês Ollie Watkins.

Por outro lado, Inzaghi surpreendeu a todos ao deixar Mohammed Kanno no banco de reservas e escalar Nasser Al-Dawsari em seu lugar no meio-campo, ao lado do sérvio Sergej Milinkovic-Savic e do português Ruben Neves.

Kanno não é o único nome forte no banco de reservas, pois também está presente o ponta saudita Salem Al-Dawsari, que retorna à ação após uma longa ausência por causa de lesão, bem como o outro ponta saudita Sultan Mindash.

O Al-Hilal entra em campo ocupando a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, um ponto atrás do Al-Qadisiyah e do Al-Nassr, que disputaram uma partida a mais.

A escalação do Al-Hilal ficou da seguinte forma:

Goleiro: Yassine Bounou

Defesa: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernández

Meio-campo: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser Al-Dawsari

Ataque: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville

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