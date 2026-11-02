O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, revelou desfalques importantes em seu elenco antes do aguardado confronto contra o Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, destacando que sua equipe perderá quatro titulares, mas que conta com alternativas capazes de dar sua contribuição.

Inzaghi afirmou, durante a entrevista coletiva que antecede a partida, que o Al-Hilal sofrerá com a ausência de Savinho, Rúben Neves, Martinelli e Salem Al-Dawsari, ressaltando que a comissão técnica espera recuperar todos os lesionados o mais rápido possível, tendo em vista a necessidade da equipe de contar com os serviços de todos os seus jogadores na próxima fase.

O treinador italiano explicou que o acúmulo de jogos o obriga a tomar decisões criteriosas em relação à escalação, dizendo: "Disputamos muitas partidas em curtos espaços de tempo, por isso preciso tomar as decisões que garantam a participação dos jogadores mais preparados do ponto de vista físico", acrescentando que poderá fazer grandes mudanças na escalação, mas que a decisão final será definida com base no treino de hoje.

Inzaghi: o Al-Hilal merece subir ao pódio

Inzaghi falou sobre a evolução da equipe desde que assumiu o comando, ressaltando que o trabalho iniciado há um ano e meio começou a dar seus frutos dentro de campo, e disse: "Depois de um ano e meio de trabalho aqui no Al-Hilal, começamos a colher os frutos do nosso trabalho e a vê-lo concretizado dentro de campo. Trabalhamos sempre para evoluir, e nossa equipe merece subir aos pódios em todos os campeonatos".

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O treinador do Al-Hilal enfatizou que a disputa por títulos continua sendo um objetivo fundamental da equipe, considerando que as expectativas da torcida são algo natural diante do tamanho do clube, e disse: "A cobrança da nossa torcida para conquistar títulos é natural, porque somos o Al-Hilal, e isso é um empenho total que temos como equipe. Buscamos oferecer e dar isso, e esperamos ter sucesso".

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Inzaghi acrescentou que confia plenamente na capacidade de seus jogadores de competir em diferentes campeonatos, dizendo: "Nossa equipe vai competir em todos os campeonatos e em todas as competições, porque somos o Al-Hilal, e tenho total confiança nos meus jogadores", em referência às suas ambições apesar dos desfalques que atingem o elenco.

O treinador italiano encerrou sua fala elogiando o papel da torcida do Al-Hilal, ressaltando que ela representa uma fonte de força para a equipe nas mais diversas circunstâncias, e disse: "Nossa torcida é o nosso combustível e a nossa força. Eles comprovaram isso em todas as etapas em que estive com a equipe, e vi com meus próprios olhos; eles têm uma influência enorme e extremamente marcante", manifestando sua esperança de continuar contando com esse apoio durante o confronto contra o Shabab Al-Ahli.