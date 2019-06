‘Inviolável’, Palmeiras de Felipão joga feio, mas faz história com segurança

Nem mesmo o Liverpool, da melhor defesa da Europa, ficou tanto tempo sem sofrer gols quanto o Palmeiras

Qual é a melhor forma para se jogar futebol?

A resposta para esta pergunta pode ser tão pessoal quanto a escolha por um time. E se for um clube com tradição, provavelmente os seus torcedores possam estar acostumados com um determinado estilo de jogo.

Na , por exemplo, os torcedores do não vinham gostando do modelo aplicado por Maurizio Sarri, de foco na pose de bola, por estarem afeitos a um estilo mais defensivista. No , o jogo mais pragmático dentro dos parâmetros catalães rendia desconfianças em relação a Ernesto Valverde antes mesmo das decepções na .

Aqui no a conversa muda um pouco. Pelo nível do futebol jogado e um exagero na hora de se buscar resultados rápidos sem que, muitas vezes, exista uma base por onde determinado trabalho possa começar. A cultura resultadista existe em todos os lugares dentro de sua maneira. Ela pode ser menos intensa aqui e mais ali: o próprio Barcelona, com paciência até certo ponto assustadora, decidiu manter Valverde, que ainda não conquistou o seu objetivo maior utilizando uma abordagem mais pragmática. Já a obsessão pela posse da bola serviu para o Chelsea conquistar a sobre o na atual temporada.

Não existe fórmula certa para ganhar. Dentro de uma infinidade de variáveis, o futebol se assemelha à vida também nos minuciosos detalhes que decretam o sucesso/felicidade ou decepção/tristeza.

Esta introdução mais demorada do que o comum serve para explicar o que vem acontecendo no . O atual campeão brasileiro, que vem batendo seus recordes históricos de invencibilidade e demonstrando uma competitividade acima da média, protagoniza alguns debates acalorados em relação a este tema: claramente poderia jogar mais bonito pelos talentos que possui dentro da nossa realidade, mas adota um estilo monossilábico na hora de conversar com a bola.

Traduzindo para o futebolês: a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari está invicta há 29 partidas (seriam 30 se o jogo contra o não tivesse o seu resultado suspenso temporariamente, por causa do erro do árbitro antes de consultar o VAR para assinalar o pênalti que deu a vitória por 1 a 0 ao ) mesmo negando a bola, a não ser que seja para coloca-la no fundo das redes adversárias. No Brasileirão, é a equipe que menos troca passes no geral (1932, considerando também o duelo contra o Bota para utilizar o corte de seis rodadas) e mesmo assim tem o ataque mais positivo (13 tentos).

Na última quinta-feira (30), depois de ter vencido o para garantir vaga nas quartas de final da , Felipão criticou a atuação de sua equipe. Mas, ao mesmo tempo, exaltou o trabalho feito: “Jogar bonito é interessante, mas ganhar é muito melhor”, afirmou após os 2 a 0 sobre o time da terceira divisão. No caso do Palmeiras, o principal no momento é a arte de evitar derrotas. E uma defesa que não sofre gols há um mês – ou sete jogos – passa confiança independente do que possamos achar do estilo de jogo.

Sequência sem gols do Palmeiras

Palmeiras Adversário Campeonato Gols Contra Gols Pró 30/05/2019 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 0 2 25/05/2019 Botafogo Brasileirão 0 1 22/05/2019 Sampaio Corrêa Copa do Brasil 0 1 18/05/2019 Brasileirão 0 4 12/05/2019 Brasileirão 0 2 08/05/2019 Libertadores 0 1 04/05/2019 Brasileirão 0 1

Melhor sequência de 'clean sheets' de e Man.City

Liverpool Adversário Campeonato Gols Contra Gols Pró 03/03/2019 Premier League 0 0 27/02/2019 Premier League 0 5 24/02/2019 Premier League 0 0 19/02/2019 FC München Champions League 0 0 09/02/2019 Bournemouth Premier League 0 3

City Adversário Campeonato Gols Contra Gols Pró 26/01/2019 0 5 23/01/2019 Burton Albion 0 1 20/01/2019 Town Premier League 0 3 14/01/2019 Wanderers Premier League 0 3 09/01/2019 Burton Albion Copa da Liga 0 9 06/01/2019 United FA Cup 0 7

Voltando às comparações com as equipes europeias, nem mesmo o Liverpool – finalista da Champions League e dono da considerada melhor defesa da Europa – conseguiu ficar sete jogos sem ver sua meta vencida (o máximo foram cinco partidas entre 9 de fevereiro e 3 de março, sendo que ainda fez manos gols do que o Palmeiras em seu período inviolável: 12 contra oito). O de Pep Guardiola, que acumula o maior número de encontros sem sofrer gols nesta última temporada europeia (33) teve como recorde seis duelos em que não sofreu gols em janeiro.

O Palmeiras de Felipão não encanta pelo estilo de jogo, mas entrega o resultado que seus torcedores desejam. É absolutamente efetivo nos poucos momentos em que resolve aceitar a bola. Foi campeão brasileiro em 2018 e, em 2019, é quem mais acumula vitórias (20) na comparação com os demais pares da Série A. O torcedor também não sofre para comemorar um gol: tem o melhor ataque do Brasileirão após seis rodadas. Por mais complicado que seja chegar a este diagnóstico vendo um time que curta tão pouco a bola, o Alviverde joga dentro daquilo que acha mais seguro. E vem conseguindo fazer isso. O mês sem sofrer gols, como equipe que menos deixa o adversário finalizar (14) e com a maior taxa de conversão por chute (25.5%) tornam esta verdade incontestável hoje.

Isso, entretanto, está funcionando para este Palmeiras. Não quer dizer que jogar fechadinho atrás garanta que toda vez que a bola seja recuperada o gol estará mais perto. O erro não é o estilo de jogo e sim em copiá-lo por copiar. O que funciona muito bem no time de Felipão pode não funcionar em outra equipe. Em 2019 a torcida palmeirense comemorou gols em 80% dos jogos disputados desde o início do ano e em 30 duelos lamentou apenas oito contra. Achando bonito ou não, é um número marcante e que ajuda o time a fazer história. Acima de tudo, passa segurança. E como no futebol não existe fórmula para vitória, isto basta para o Alviverde no momento.