Invicto e em alta, São Paulo revê algoz Mirassol um ano depois no Paulistão

Tricolor defende invencibilidade de 13 jogos e quer quebrar o jejum de títulos. Para isso, terá que passar por um indigesto velho conhecido

São Paulo e Mirassol voltam a se enfrentar no mata-mata do Paulistão após um ano de uma das derrotas que mais marcaram a temporada são paulina de 2020. Os momentos e contextos atuais das duas equipes, no entanto, são diferentes em 2021 e o Tricolor tentará exorcizar de vez o fantasma de derrotas para times de menor expressão.

Embalado pela boa sequência de resultados, o time de Hernán Crespo tenta chegar mais uma vez à final do Paulistão para, desta vez, quebrar o jejum de títulos de quase nove anos e o jejum de conquistas estaduais. Para isso, terá pela frente um velho algoz que eliminou a equipe na temporada passada.

Em 2020, o Tricolor vinha embalado na temporada até a paralisação pela Covid-19. Quando o futebol foi retomado, o Tricolor não conseguiu atuar em bom nível nos primeiros jogos. Derrota em casa para o Red Bull Bragantino e vitória dos reversas contra o Guarani.

Na sequência, veio o Mirassol nas quartas de final e o São Paulo era amplo favorito contra um time que havia sido desmontado pela pandemia. Vale lembrar que Zé Roberto, autor de dois gols naquele 3 a 2 que foi lembrado pelo torcedor durante a temporada toda, foi chamado às pressas na véspera da partida.

No entanto, muita coisa mudou nesse intervalo de pouco menos de um ano. Cinco jogadores que atuaram pelo São Paulo naquela derrota não estão mais no time. Juanfran, Tchê Tchê, Pato, Everton e Helinho deixaram o Morumbi, assim como o próprio treinador na época, Fernando Diniz.

Hernán Crespo chegou ao Morumbi para comandar o time assim como vários reforços que estão provando seu valor, como Martín Benítez, um dos principais destaques da equipe na vitória por 4 a 2 contra a Ferroviária nas quartas de final, Miranda, Éder e Orejuela. Com um esquema tático diferente e a rápida adaptação dos jogadores ao trabalho do argentino, o São Paulo chega para o confronto de semifinal com 13 jogos de invencibilidade e com a confiança em alta.

O Mirassol também mudou desde aquela classificação heróica. Daquele time que entrou em campo no Morumbi, apenas o lateral direito Daniel Borges (que também balançou as redes de Volpi) e o zagueiro Reniê seguem na equipe. Mas se antes o time era um "catado" de jogadores, após o Paulistão a equipe do interior se reestruturou e fez uma das temporadas mais inesquecíveis da história do clube. O Mirassol foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, título inédito.

Eduardo Batista segue no comando da equipe e conta com jogadores experientes para tentar, mais uma vez, surpreender o São Paulo. O princpal destaque é o goleiro Alex Muralha, herói da classificação nos pênaltis nas quartas de final deste ano diante do Guarani.

A semifinal entre São Paulo e Mirassol acontece neste domingo (16), às 20h30 (de Brasília), no Morumbi. Do outro lado do chaveamento, Corinthians e Palmeiras se enfrentam para também buscar uma vaga na final. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances das duas partidas em tempo real.