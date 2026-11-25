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Uma reportagem publicada nesta quarta-feira afirma que o Liverpool chegou a um acordo para contratar uma joia senegalesa de 16 anos.

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Segundo Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Liverpool chegou a um acordo verbal para contratar Sidi Barhama Ndiaye, jovem ponta senegalês de apenas 16 anos.

A expectativa é que o talentoso jogador africano se junte ao Liverpool em janeiro de 2028, quando completar 18 anos. A reportagem destaca ainda que o atleta é bem conhecido pela diretoria do clube inglês, já que passou por um período de testes no clube em 2025.

Ao que tudo indica, o Liverpool se antecipou para garantir um jogador muito promissor. Sidi Barhama Ndiaye, que atualmente defende o Senegal na Copa do Mundo Sub-17, teve uma atuação de destaque contra Cuba, com um gol marcado e duas assistências.

O ótimo desempenho no cenário internacional confirma o potencial do jovem ponta, que deve se juntar ao Liverpool daqui a pouco mais de um ano, quando completar 18 anos.

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Liverpool está de olho em talento marroquino

A notícia do acordo do Liverpool por Ndiaye surge poucos dias depois de reportagens revelarem o interesse sério do clube no marroquino Abdellah Ouazane. Com apenas 17 anos, ele já é jogador da seleção do Marrocos e titular no Ajax, o que mostra a enorme confiança no talento do jovem marroquino.

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Os números de Ouazane pelo Ajax são impressionantes e lembram muito os de Ngumoha. O meia ofensivo marroquino contribui com 0,83 gol a cada 90 minutos, registra uma média de mais de 8,5 dribles a cada 90 minutos e completa 73% de suas tentativas, segundo o site Wyscout.

São números simplesmente excepcionais. O astro marroquino tem uma qualidade técnica comparável à de Ngumoha e é visto como uma alternativa a Florian Wirtz na função de armador sob o comando de Andoni Iraola.

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Mais importante ainda, Ouazane é torcedor do Liverpool, e defender o clube é um sonho que ele alimenta desde a infância no Marrocos, quando acompanhava os jogos do time e sonhava em jogar em Anfield um dia. Por isso, ele deseja muito que o negócio seja concluído, o que torna as negociações bem mais fáceis.

Por esse motivo, vale a pena acompanhar esse caso de perto. Imagine ver o marroquino Ouazane e Ngumoha jogando juntos no mesmo time, liderando uma nova geração de estrelas. É uma ideia empolgante, que pode marcar o início de uma nova era no Liverpool, uma era construída com jovens talentos vindos do Marrocos e de todas as partes do mundo, e não apenas com contratações milionárias.

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A mentalidade do Liverpool mudou com a chegada de Julian Ward como novo diretor esportivo do clube, que tem uma visão completamente diferente da de seu antecessor, Richard Hughes.

A missão de Ward é clara: descobrir as estrelas do futuro em todas as partes do mundo. Nos bastidores, ele trabalhou com Pedro Marques e teve papel fundamental nas contratações de talentos como Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martínez e Luca Brugmans.