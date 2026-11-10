Investigações amplas: Infantino ameaçado de convocação perante o Congresso

As investigações norte-americanas sobre a relação de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), com o presidente norte-americano Donald Trump caminham para uma fase mais perigosa, depois de Infantino passar a estar sob ameaça de ser convocado para prestar depoimento perante o Congresso nas próximas semanas, em meio à ampliação do alcance das investigações conduzidas por um de seus críticos mais destacados dentro dos Estados Unidos.

Segundo revelou o jornal britânico Telegraph, citando altos funcionários dentro da Fifa que falaram sob condição de anonimato, Infantino pode receber intimações legais para prestar seu depoimento a partir de janeiro próximo.

A vitória esmagadora conquistada pelo Partido Democrata nas eleições de meio de mandato na semana passada, que lhe deu o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, carrega grandes repercussões para o futuro de Infantino, que passou a ser candidato a ser obrigado a entregar documentos e provas que podem ser constrangedores, ao mesmo tempo em que faz campanha para manter seu cargo de presidente da Fifa nas eleições marcadas para março próximo.

O poderoso Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes já havia iniciado a investigação sobre as relações de Infantino com Trump desde julho passado, mas diversas fontes que conversaram com o Telegraph afirmaram que Jamie Raskin, o mais destacado membro democrata do comitê, estuda atualmente uma série de fatos controversos que surgiram recentemente.

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O comitê solicitou documentos relativos à revelação publicada pelo jornal na semana passada, sobre o pedido de Infantino a Carlos Cordeiro, o principal dos intermediários por meio dos quais ele mantém contato com Trump, de ajuda para obter uma autorização de trabalho para uma empregada doméstica imigrante que trabalha em sua luxuosa residência na cidade de Miami. A Fifa nega qualquer irregularidade neste caso.

Os críticos de Infantino consideram que o escrutínio deste caso passou a ser necessário para determinar se houve violações da lei relacionadas a um suposto uso indevido de verbas de uma entidade sem fins lucrativos ou de ativos pertencentes à organização.

As autoridades tributárias também foram alertadas depois que documentos indicaram que a empregada estava incluída na folha de pagamento da Fifa nas Américas.

A Fifa afirma que o próprio Infantino arcou com as despesas da empregada, declarando em comunicado: "As questões relativas à vida pessoal e doméstica do presidente da Fifa são privadas, mas, para evitar qualquer dúvida, o presidente da Fifa arca pessoalmente com os custos de qualquer trabalho doméstico".

A Federação Internacional acrescentou que rejeita "veementemente qualquer insinuação da existência de irregularidades" relacionadas às condições de trabalho da empregada, cuja identidade é conhecida pelo jornal Telegraph.

Infantino já estava sob intenso escrutínio por causa de sua relação com o presidente norte-americano e seu círculo próximo, depois de ter conduzido conversas secretas para a venda de uma parcela dos direitos da Copa do Mundo a uma empresa pertencente ao irmão de Jared Kushner, genro de Trump.

Uma das fontes apontou que a convocação da família Kushner para prestar depoimento em janeiro próximo representa "uma possibilidade fortemente existente", enquanto não se espera a convocação de Trump nesta fase.

A vitória dos democratas nas eleições da semana passada concede a Jamie Raskin a oportunidade de assumir a presidência do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes em janeiro próximo, cargo que lhe dará novos poderes para convocar o presidente da Fifa e obrigá-lo a entregar os documentos solicitados.

Raskin havia aberto a investigação sobre Infantino em julho passado, com base em preocupações relativas aos vínculos financeiros entre a Fifa e o presidente norte-americano e seus aliados.

Raskin ainda não recebeu todos os documentos que solicitou, entre eles os registros da Fifa referentes a seus contatos com Trump, sua administração e a Trump Organization, a empresa familiar do presidente norte-americano.

Raskin, que na época ocupava o cargo de principal representante da minoria democrata dentro do comitê, havia enviado uma carta a Infantino em 26 de julho, na qual o informava sobre o início de uma investigação a respeito do que descreveu como uma "campanha contínua" realizada pela Fifa para ganhar a simpatia de Trump.

Em setembro passado, membros do comitê acusaram Infantino de não cooperar no nível exigido e descreveram sua resposta como "lamentavelmente insuficiente". Porém, a ausência de uma intimação formal naquele momento significa que não há consequências criminais decorrentes da desconsideração do pedido de Raskin.

A relação de Infantino com Trump esteve no centro das atenções durante os preparativos para o torneio da Copa do Mundo realizado neste verão, especialmente depois que o presidente da Fifa concedeu a seu homólogo norte-americano a primeira edição do Prêmio Fifa da Paz.

Uma fonte dentro do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes transmitiu ao jornal Telegraph, na terça-feira, que, apesar de nenhuma decisão final ter sido tomada até o momento, "todas as investigações permanecem sobre a mesa" no que diz respeito à Fifa e a Infantino.

A fonte afirmou: "Ainda temos questionamentos sérios sobre as práticas da Fifa e seus pagamentos relacionados à Copa do Mundo, e não recebemos informações suficientes da federação. Todas as opções de investigação estão fortemente sobre a mesa, apesar de nenhuma decisão ter sido tomada até agora".

As renovadas ameaças de abertura de uma investigação parlamentar surgem poucos dias após a renúncia de Emilio García Silvero, principal consultor jurídico da Fifa, de seu cargo, depois de 8 anos de trabalho sob a liderança de Infantino.

García Silvero supervisionava os casos disciplinares dos torneios, os regulamentos do mercado de transferências e as disputas contratuais em nível mundial, o que o torna uma das pessoas cujos depoimentos é provável que Raskin tenha interesse em obter durante a investigação.

Em contrapartida, a Fifa afirmou em comunicado: "A Federação Internacional de Futebol conduziu discussões produtivas com membros do comitê e continua a manter essas discussões. Não recebemos qualquer indicação de que estejam insatisfeitos com nossa cooperação proativa, e aguardamos responder a quaisquer outros questionamentos que tenham".