Investigação policial sobre o capitão da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes: as provas se acumulam

Ryan Mendes é alvo de uma investigação policial na Nova Zelândia devido a uma acusação de estupro, segundo informa a Globo. O capitão da seleção de Cabo Verde, que joga pelo Igdir FK, da Turquia, teria agredido sexualmente e estuprado uma mulher brasileira em março, durante uma estadia com a seleção nacional em Auckland.

O suposto incidente ocorreu em 27 de março no hotel onde a seleção cabo-verdiana estava hospedada para a FIFA Series. A mulher trabalhava lá como intérprete e assessora operacional da equipe africana, já que o português é a língua oficial de Cabo Verde.

De acordo com a denúncia, Mendes teria invadido o quarto de hotel da mulher e, em seguida, a agredido fisicamente. A brasileira afirma que foi espancada, mordida e estrangulada enquanto tentava se defender, após o que teria sido estuprada.

Um laudo médico elaborado após o incidente menciona diversos ferimentos. Durante o exame, foram constatados, entre outros, hematomas nos seios, no pescoço e nos lábios, bem como pontos doloridos no couro cabeludo e nas nádegas. Além disso, durante um exame genital, foram constatadas duas pequenas feridas dolorosas.

A mulher e seu marido apresentaram uma denúncia formal em maio tanto à Federação de Futebol de Cabo Verde quanto à FIFA. Ao fazer isso, anexaram provas e solicitaram às federações que não incluíssem Mendes na seleção para a Copa do Mundo. Segundo o casal, nunca houve qualquer resposta a esse pedido.

Apesar das graves acusações, o atacante de 36 anos faz parte da seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo. Os Tubarões Azuis chegaram à fase eliminatória como segundos colocados em seu grupo e enfrentam a Argentina nesta sexta-feira.

A polícia da Nova Zelândia confirma que o caso ainda está sob investigação. “A polícia da Nova Zelândia confirma que está investigando uma denúncia, registrada em 10 de abril no centro de Auckland. No momento, não podemos fornecer mais informações”, diz o comunicado.

A Federação Neozelandesa de Futebol também não deseja se pronunciar sobre o conteúdo do caso. “Entendemos que este caso está nas mãos da polícia da Nova Zelândia, portanto, eles são a instância mais indicada para comentar a situação”, afirmou a federação, que organizou a FIFA Series em março.