A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) abriu uma investigação disciplinar contra o Barcelona por causa das muito comentadas tentativas de contratar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Os madrilenhos apresentaram uma queixa oficial no fim de junho, porque, segundo eles, o Barcelona buscou contato indevido com o atacante argentino, que tem contrato até meados de 2030.

Trata-se de um procedimento disciplinar extraordinário, no qual tanto o Barcelona quanto o Atlético de Madrid terão a oportunidade de responder por escrito às acusações antes de a federação emitir uma decisão definitiva.

A queixa do Atlético gira em torno de supostas conversas entre o Barcelona e o entorno de Álvarez, enquanto o atacante segue vinculado por longo prazo ao Estadio Metropolitano. De acordo com o regulamento espanhol, um clube só pode abordar formalmente um jogador com contrato em vigor se houver autorização de seu empregador. O Atlético afirma que o Barcelona violou essas regras.

Não há dúvidas de que o Barcelona levou a sério a tentativa de contratar Álvarez. O presidente do clube, Joan Laporta, admitiu no início deste mês que os catalães haviam apresentado uma oferta oficial ao Atlético. Os madrilenhos, porém, rejeitaram a proposta de forma categórica e já deixaram claro repetidamente que o atacante de 26 anos não está à venda neste verão europeu.

Por enquanto, o Barcelona vê a abertura da investigação como uma etapa habitual dentro do processo e agora espera poder apresentar sua versão dos acontecimentos. O Atlético também irá fundamentar melhor sua posição, após o que os órgãos competentes da federação analisarão o caso.

Enquanto isso, Álvarez segue como prioridade absoluta do Barcelona na busca por um novo atacante. As negociações, porém, estão completamente travadas pela postura inflexível do Atlético, que não demonstra qualquer disposição para falar sobre uma transferência. Mais cedo, uma suposta oferta de 150 milhões de euros do Real Madrid também teria sido descartada de imediato, segundo a imprensa espanhola.

Álvarez afirmou durante a Copa do Mundo com a Argentina que está aberto a um novo desafio fora do Metropolitano. Se isso realmente levará a uma saída neste verão europeu, porém, é algo bastante duvidoso. Sua cláusula de rescisão é de 500 milhões de euros; por menos do que isso, o Atlético não pretende colaborar com uma transferência.

Álvarez é esperado no primeiro treino do Atlético de Madrid após as férias em 10 de agosto.