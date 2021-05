Investigação no Barcelona encontra contratos que escaparam de justificativa

Contratos com valores abaixo de 200 mil euros foram usados para burlar a comissão que controla gastos no clube

Em situação financeira delicada, o Barcelona vem passando por uma auditoria que promete revelar a real situação financeira do clube espanhol. Após a renúncia de Josep Maria Bartomeu, no fim de 2020, os esforços são para conter gastos e recuperar a saúde financeira do time.

De acordo com a Goal, tanto os auditores como os novos dirigentes das várias áreas do clube têm encontrado diversos contratos em valores muito próximos dos 200 mil euros (196 mil, 198 mil, 199 mil).

A motivação dos valores seria o fato de contratos abaixo dos 200 mil euros não passarem pelo crivo da Comissão de Adjudicação do clube, que só avalia acordos que superam o valor.

Os valores são espalhados por diversos setores do clube, passando por serviços sociais, jurídicos e até mesmo contratos envolvendo a presidência do Barcelona. Outra parte significativa é ligada ao Espai Barça, novo projeto do Camp Nou.

Com a chegada de Laporta e sua comissão ao Barça, tais contratos vieram a tona, mas nem sequer surpreenderam os novos membros, que já esperavam encontrar irregularidades, segundo afirmaram fontes.

O caso foi inclusive relacionado ao BarçaGate, tido como um dos principais fatores para a queda de Bartomeu. Na ocasião, uma quantia total superior a 3 milhões de euros foi paga em parcelas menores de 200 mil euros, tudo para evitar o controle da comissão do clube.