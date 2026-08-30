Investigação detalhada: Infantino recebeu presentes de Putin e usou a Fifa para fins pessoais

Uma reportagem publicada pelo jornal"Telegraph"britânico, do jornalista Sam Wallace, revelou detalhes da investigação do Comitê de Ética da Fifa em 2016 sobre Gianni Infantino, cujos pormenores nunca haviam sido publicados na íntegra.

Infantino foi eleito presidente da Fifa em 26 de fevereiro de 2016, mas, já em junho do mesmo ano, altos dirigentes apresentaram queixas formais sobre a sua conduta.

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Segundo a reportagem, Infantino aceitou assentos em jatos particulares do governo de Vladimir Putin e do emir do Catar, além de transformar um convite para encontrar o papa Francisco em uma viagem particular para sua mãe idosa, e recusou assinar um contrato de salário no valor de dois milhões de francos suíços, considerando a quantia "humilhante".

Investigação de 2016

A investigação foi confiada a Vanessa Allard, então investigadora-chefe da Fifa e atualmente juíza nas Ilhas Cayman. Após uma investigação que durou várias semanas, Allard inocentou Infantino das sete acusações, afirmando que "nenhuma violação ética" havia sido cometida por ele.

Quatro das sete acusações dizem respeito a cinco viagens em jatos particulares, duas das quais foram presentes da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

Fontes disseram ao "Telegraph" que os dirigentes da Fifa sentiram, menos de um ano após a suspensão de Sepp Blatter, que a organização não podia suportar mais turbulências no topo, sem qualquer indício de que Allard tenha sido influenciada por terceiros na decisão de absolvição.

A investigação havia surgido a partir de queixas formais de altos dirigentes da Fifa, que incluíam também o fato de Infantino gastar o dinheiro da organização em fins pessoais.

Entre essas despesas estavam seis pares de chuteiras, no valor de 942 libras esterlinas, e um traje de gala para um evento do "IFAB", no valor de 1.415 francos suíços, além de uma quantia de 2.000 francos suíços mensais que os altos dirigentes da Fifa recebiam como verba para despesas eventuais.

O salário e as nomeações

Infantino descreveu o salário anual proposto, que equivalia a 1,5 milhão de libras esterlinas em 2016, como "humilhante", e recusou-se a responder às mensagens do responsável pela folha de pagamento a respeito.

Ele sabia que Blatter recebia 3,6 milhões de francos suíços, ou seja, cerca de 2,7 milhões de libras esterlinas na época. E, quando o relatório da investigação foi publicado em agosto de 2016, Infantino ainda não havia assinado formalmente o contrato de trabalho com a Fifa. Diz-se que ele recebe atualmente 4,4 milhões de libras esterlinas por ano.

Infantino também ignorou os protocolos da Fifa na nomeação de seu círculo interno, entre eles Mattias Grafström, o secretário-geral, Zvonimir Boban e Luca Piazza, seu amigo da aldeia suíça de Trélex.

Nenhuma descrição de cargo dos três foi apresentada aos Recursos Humanos, que informou Infantino de que os salários propostos eram "mais altos do que os normalmente pagos" e estavam fora do plano de contratação. No entanto, o Comitê de Ética responsabilizou os Recursos Humanos por não terem informado Infantino sobre os procedimentos e a política, considerando o caso "uma questão de conformidade e não uma questão ética".

As viagens a Putin e ao Catar

Em abril de 2016, os funcionários de Infantino foram orientados a cancelar as reservas de voos comerciais para Moscou. Em vez disso, Infantino, Grafström e Boban aceitaram assentos em um jato particular no qual viajava Vitaly Mutko, presidente da Federação Russa de Futebol, que organizava a agenda de encontros de Infantino com Vladimir Putin.

Devido ao atraso na reunião com Putin, Infantino não conseguiu pegar seu voo comercial para Doha. Assim, os russos disponibilizaram outro jato particular pertencente a uma empresa vinculada à Gazprom, que era patrocinadora da Fifa na época.

Após sua chegada a Doha, um novo atraso na reunião com o emir do Catar levou os cataris a disponibilizarem um jato particular, que o levou de volta a Genebra a tempo de uma reunião importante.

Infantino foi inocentado de qualquer irregularidade nas três viagens, bem como nas viagens de ida e volta em um jato particular da Uefa, entre Genebra e Liubliana em maio de 2016. O código de ética proibia o presidente da Fifa de aceitar presentes que ultrapassassem "valor irrisório", e exigia que ele recusasse "em caso de dúvida".

A viagem ao papa

Após a final da Liga dos Campeões da Europa de 2016 em Milão, Infantino embarcou em outro jato particular, de propriedade do empresário russo Leon Semenenko, e viajou com sua esposa Lena Al-Ashkar e sua mãe Maria para Roma.

Ele disse aos investigadores que a viagem era um presente para sua mãe italiana, que havia emigrado para a Suíça e trabalhou durante anos administrando uma banca de jornais.

Durante o encontro, Infantino presenteou o papa Francisco com uma camisa especial da Adidas e a medalha de vencedor da Liga dos Campeões. E, embora tenha sido convidado na condição de presidente da Fifa, ele afirmou que a visita tinha "natureza puramente privada".

Allard o inocentou de possíveis violações, mas observou que "poderia ser considerado que ele não agiu com total integridade", pois misturou os aspectos oficiais e privados e tentou alterar a natureza da visita.

O conflito com Scala

As queixas também revelaram a tensão na relação entre Infantino e Domenico Scala, então presidente do Comitê de Auditoria e Conformidade, que renunciou em maio de 2016 devido à decisão de conceder ao conselho da Fifa — ou seja, na prática, a Infantino — o poder de destituir e nomear os presidentes dos comitês.

Allard considerou que os regulamentos da Fifa não cobriam a situação de recusa do presidente da Fifa em assinar um contrato e, portanto, ele não podia ser responsabilizado, apesar de os regulamentos de governança preverem que o subcomitê de remunerações era o responsável por definir o salário do presidente.

Infantino disse ao conselho da Fifa em maio de 2016: "Não assinei um contrato que me foi proposto pelo presidente do Comitê de Auditoria e Conformidade. Não aceitei essa proposta. Foi uma proposta que considerei humilhante".

As repercussões

A maioria dos dirigentes da Fifa que apresentaram as queixas ou prestaram depoimento deixou a organização posteriormente.

Segundo o "Telegraph", essas pessoas foram as primeiras testemunhas do estilo de Infantino, acrescentando que sua sobrevivência à investigação de 2016 e a saída de Scala representaram um passo importante na consolidação do poder que ele ainda exerce.

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