Investidor sonha em levar Zidane e Cristiano Ronaldo para o Olympique de Marselha

Mohamed Ayachi Ajroudi, empresário que pode comprar o clube francês, revelou-se um admirador da dupla

Dá para imaginar ver Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo juntos novamente? E não seria nem no e nem na , mas sim no !

Bem, ao menos esse é o sonho de Mohamed Ayachi Ajroudi, um engenheiro e empresário franco-tunisiano que pode desembolsar uma fortuna para comprar o clube francês. Em entrevista ao jornal local Le Figaro, o magnata falou sobre o que mais lhe agrada no futebol - e citou Zizou e CR7.

"Eu amo futebol. Amo o lado nobre do esporte. Amo a disciplina alemã, especialmente a do de Munique. Gosto da paixão do Barça. E um jogador do qual nuna vou me esquecer é Cristiano Ronaldo. Admiro o respeito e a disciplina, e ele reúne os dois", afirmou.

Um dos envolvidos num projeto que pode colocar um aporte de 700 milhões de euros (mais de R$ 4,2 bilhões) no Olympique, de acordo com a imprensa francesa, o empresário foi questionado na sequência se levaria o português ao clube caso a compra seja efetivada.

"Se eu sonho com ele em ? Tudo na vida é possível. Ele é generoso e se esforça muito, o que me faz vibrar. Seria um sonho. Mas isso é tarefa para Mourad Boudjellal", disse Ajroudi, citando o empresário francês que também entraria no projeto de aquisição do clube.

Já Zidane, que é torcedor do Olympique, foi citado quando o empresário foi questionado sobre o treinador ideal da equipe. "O que está agora (o português André Villas-Boas) é muito bom. Mas o que seria melhor do que trazer de volta o filho à pátria? Zinedine Zidane. O futuro vai nos dizer", concluiu.