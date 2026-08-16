Quase 20 mil carnês vendidos, 20 novos jogadores, alguns deles com ampla experiência de Bundesliga: depois do maior acidente imaginável em maio, na forma do chocante rebaixamento à 3. Liga, ainda havia algo como euforia no Fortuna Düsseldorf há poucos dias.

Mas ela deu lugar novamente a puro espanto após o início de temporada horrível, com duas derrotas para o Waldhof Mannheim e o time B do TSG Hoffenheim. Em especial a derrota por 2 a 0 para a reserva do clube de Kraichgau no sábado provocou um verdadeiro estado de choque.

Muitos torcedores se sentiram lembrados no sábado, pela atuação desastrosa da equipe recém-montada, mais uma vez das terríveis exibições de um time que, no papel, era até talentoso, mas completamente disfuncional, e que no fim foi responsável pelo dramático rebaixamento.

Fortuna Düsseldorf: uma "facção Funkel" já está serrando a cadeira de Ende?

O pavio curto da torcida de Düsseldorf, tão castigada no passado recente, já ficou evidente após apenas cerca de 140 minutos jogados na temporada. Durante a transmissão de rádio do ARD Sportschau no primeiro jogo em casa da temporada, no sábado, já era possível ouvir no intervalo um torcedor do Fortuna ao fundo pedindo repetidamente a demissão do técnico Alexander Ende. "Ende fora!", ecoava para o ouvinte. E, ao que tudo indica, essa opinião do torcedor anônimo do Fortuna não é exatamente exclusiva.

Porque no domingo, após a estreia em casa subterrânea contra a reserva do Hoffenheim, o Bild trouxe uma reportagem explosiva. Segundo o jornal, agora haveria uma chamada "facção Funkel" no clube, que internamente estaria serrando "fortemente" a cadeira de Ende. O pano de fundo: quando o Fortuna se separou tarde demais do extremamente malsucedido técnico Markus Anfang na temporada passada, o então diretor esportivo Sven Mislintat contratou Ende, de 46 anos, e lhe deu um contrato de dois anos.

Com isso, ele agiu evidentemente contra a vontade de parte do conselho de supervisão, que já atuava de forma altamente questionável e que preferia trazer de volta como bombeiro a lenda de treinador Friedhelm Funkel, que na verdade já havia caído em desgraça com a torcida de Düsseldorf. Funkel foi técnico em Düsseldorf de 2016 a 2020, foi responsável, entre outras coisas, pelo último retorno do Fortuna à Bundesliga e, na temporada 2018/19, manteve a equipe na elite com um forte décimo lugar.

Na temporada seguinte, porém, a relação entre Funkel e a direção esportiva começou a ruir. Poucas semanas depois da renovação de contrato de Funkel, em dezembro de 2019, o clube demitiu a lenda do banco. Em seguida, Funkel encerrou a carreira com palavras marcantes. "Não vou mais trabalhar como treinador, porque o Fortuna Düsseldorf me deu muita coisa. Porque não acredito que possa viver um período tão bonito novamente em outro clube", disse ele na época no Aktuellen Sportstudio, da ZDF.

Um ano depois, porém, Funkel voltou ao trabalho como treinador e salvou justamente o 1. FC Köln do rebaixamento na primavera de 2021. Uma afronta para a cena de torcedores de Düsseldorf. Em 2024, ele levou o 1. FC Kaiserslautern, como técnico interino, à final da Copa e manteve os Diabos Vermelhos na 2. Liga, antes de ser contratado mais uma vez como bombeiro em Colônia e assegurar o acesso à Bundesliga em 2025.

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Funkel confirma contato do Fortuna Düsseldorf

Apesar desse histórico, um novo retorno de Funkel como salvador esteve, de fato, na pauta em abril. O próprio Funkel confirmou em junho um contato "não oficial" por parte do clube: "Fui procurado para saber se eu estaria disposto a assumir a sucessão de Markus Anfang", revelou Funkel há poucos meses no programa de entrevistas "Bit im Büdchen": "Então eu disse: sim, eu faria isso, porque estava convencido de que nós - a comissão técnica, o time, eu e os torcedores - conseguiríamos permanecer na 2. Liga."

Mislintat, porém, trouxe Ende, e ele não evitou o rebaixamento. Mislintat já não está mais lá há muito tempo, e agora Samir Arabi comanda o departamento de futebol do tradicional clube em queda. E realmente parecia que as coisas estavam melhorando.

O experiente homem de 47 anos deu a Ende um elenco para a nova temporada que, na verdade, parece feito sob medida para a ideia do antigo treinador bem-sucedido do Preußen Münster. Ele trouxe logo três ex-jogadores do Münster, Marcel Benger, Yassine Bouchama e Jorrit Hendrix, que já assimilaram há muito tempo o sistema de Ende, e complementou isso - em termos de 3. Liga - com contratações de ponta como Philipp Förster, Fabian Schleusener, Dominique Heintz ou Andreas Müller.

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Alexander Ende tem sua parcela no início horrível do Fortuna Düsseldorf

Mesmo assim, o início da temporada deu totalmente errado - e Ende teve sua parcela nisso, com algumas decisões bastante questionáveis na escalação inicial. A linha de quatro que havia sido entrosada na pré-temporada ainda não esteve junta em campo uma única vez. Na estreia contra o Mannheim, o convincente Felix Meiser apareceu de repente no banco, assim como nomes promissores como Elias Arden, destaque da preparação. Pela esquerda da defesa, Kaden Amaniampong, por vezes completamente sobrecarregado, pôde jogar a partida inteira, enquanto o titular de ofício Sascha Risch ficou no banco. O reforço vindo de Dresden está atualmente passando por uma situação difícil, que, segundo o clube, não é de natureza esportiva.

Contra o Hoffenheim, Ende então escalou Steven van der Sloot como lateral-esquerdo improvisado, e o destro, atuando pelo lado errado, teve uma atuação notavelmente fraca. Ao mesmo tempo, Ende rebaixou Heintz, que na verdade havia sido contratado como líder, tirou-o de campo após apenas 45 minutos em Mannheim e o deixou no banco no primeiro jogo em casa uma semana depois.

Tudo isso mostra: no momento, quase nada está funcionando na nova formação do Fortuna. Logo após a merecida derrota para o Hoffenheim, ele disse ao time que ele havia "se reunido com uma ideia muito clara", registrou o abatido Ende no sábado: "Hoje não se viu nada dessa ideia, e precisamos nos questionar sobre quais serão os passos que vamos tomar agora."

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Torcedores do Fortuna zombam do próprio time: "Oh, como isso é lindo!"

A chamada "facção Funkel" também deve observar esses passos com olhos de lince. No momento, segundo o Bild, ela ainda está em posição perdedora dentro do clube. Ende não está, de forma alguma, sob ameaça. Os dirigentes liderados por Arabi teriam recebido com "total perplexidade" o "clima anti" contra o treinador tão cedo na temporada. O jornal relata que rumores já foram espalhados durante o jogo contra o Hoffenheim de que Ende seria demitido em caso de mais uma derrota. Além disso, informações internas do vestiário teriam sido colocadas em circulação.

O Bild fala em um "clima venenoso", que é tudo, menos algo benéfico para o sucesso do time recém-montado. A propósito, os torcedores de Düsseldorf também tiveram sua parcela nesse "clima venenoso" no sábado. Quando o time foi em direção à curva após a dura decepção, ele foi imediatamente mandado de volta.

Alguns torcedores, que não pertencem à cena organizada, foram ainda um passo além e cantaram de forma bem audível: "Oh, como isso é lindo!" Isso também é um retrato simbólico do caos do Fortuna no ano de 2026, em que a própria torcida, depois de apenas dois jogos, já se refugia em um humor negro zombeteiro.