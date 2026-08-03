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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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"Intocável": disputa acirrada entre clubes da Premier League por craque do Barcelona

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M. Bernal
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Um relatório da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que um jogador do Barcelona é alvo de forte interesse de um clube da Premier League durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal "The Sun", o Aston Villa planeja contratar o meio-campista do Barcelona Marc Bernal por 30 milhões de libras esterlinas.

O jogador de 19 anos se destacou como um dos melhores talentos do campeão do Campeonato Espanhol após uma temporada marcante em 2025-2026.

Ele disputou 33 partidas e marcou cinco gols em todas as competições, com os comandados de Hansi Flick conquistando o título de LaLiga.

Flick considera Marc Bernal um astro importante para o futuro, e o Barcelona já declarou que ele é "inegociável".

Mas o Aston Villa ainda deseja testar a determinação do Barcelona, depois que Unai Emery o colocou no topo de sua lista de desejos.

O espanhol é considerado um dos maiores admiradores de Bernal, e pediu ao Aston Villa que apresentasse uma proposta pela contratação do jogador.

O "The Sun" apurou que o Aston Villa se prepara para apresentar uma proposta no valor de 30 milhões de libras esterlinas pela contratação de Bernal.

Os campeões da Liga Europa na temporada passada lideram a corrida por sua contratação, com Emery se empenhando para concretizar o negócio.

O Barcelona já recusou propostas de clubes na casa das 25 milhões de libras esterlinas.

O Manchester City também enviou uma consulta ao Barcelona a respeito de Bernal, mas seu interesse foi rapidamente rejeitado.

O Barcelona garantiu ao City que Bernal não está à venda "nas atuais circunstâncias", o que indica que a porta para uma saída não está completamente fechada.

O Manchester City busca renovar as opções de seu meio-campo em meio a especulações que ligam Rodri ao Real Madrid.

Bernal também é admirado pelos clubes Arsenal, Chelsea, Manchester United e Atlético de Madrid.

O Arsenal monitora o jogador há algum tempo, com o técnico Mikel Arteta buscando reforçar o meio de campo.

Ao mesmo tempo, o Manchester United enviou dois olheiros para observá-lo, e Chelsea e Atlético de Madrid aguardam que a postura do Barcelona mude no futuro.

Bernal começou sua carreira futebolística na famosa academia La Masia, do Barcelona, aos seis anos de idade, e subiu nas categorias do clube como parte do talentoso grupo da equipe ao lado de Lamine Yamal e Pau Cubarsí.

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