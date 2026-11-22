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Apesar das tentações financeiras e das investidas recorrentes de grandes clubes da Inglaterra, o futuro de um dos astros do Barcelona não parece reservar surpresas em relação a uma saída, já que o clube faz questão de mantê-lo e o jogador deseja seguir sua trajetória com a camisa do time catalão.

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Fabrizio Romano, especialista em transferências na Europa, revelou que o Barcelona não tem a menor intenção de analisar qualquer proposta do futebol inglês pela contratação de Fermín López, reforçando que o clube quer manter o jogador e não pensa em abrir mão dele, por maiores que sejam as tentações financeiras.

Romano elogiou o potencial do meio-campista espanhol, avaliando que ele não recebe o reconhecimento que merece, apesar de sua capacidade constante de marcar gols e de contribuir tecnicamente no meio-campo, e o definiu como um jogador fantástico, com grande potencial.

O especialista em transferências destacou que o interesse dos clubes ingleses em Fermín não é novidade: o Chelsea tentou se movimentar para contratá-lo há cerca de dois anos ou um ano e meio, antes de o nome do Manchester United surgir nas últimas semanas, em meio a relatos de que o clube estaria disposto a fazer uma proposta financeira gigantesca para contar com o jogador.

Romano enfatizou que uma transferência de Fermín para a Premier League não está em pauta no momento, explicando que o Barcelona considera o jogador intocável e que a vontade do atleta está totalmente alinhada à posição do clube, já que Fermín é apaixonado pelo time catalão e quer seguir sua trajetória por lá.

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Ele acrescentou que a ambição do meio-campista espanhol é conquistar a Champions League e levantar títulos com a camisa do Barcelona, garantindo que não há nenhuma conversa em andamento sobre uma saída para a Inglaterra, sobretudo depois de ele ter renovado seu contrato com o clube recentemente.

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Romano não descartou que o Barcelona abra novas negociações com Fermín López em 2028 para estender mais uma vez o contrato, diante da satisfação da diretoria com o nível de suas atuações e com o que ele vem entregando à equipe, além do desejo de mantê-lo nos próximos anos.

O especialista em transferências encerrou ressaltando que as prioridades do Barcelona no momento envolvem outros assuntos, mas que uma futura renovação de Fermín continua sendo uma possibilidade real, já que o clube faz questão de mantê-lo e o jogador demonstra claro desejo de seguir sua carreira no clube blaugrana.

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As declarações de Romano sobre a intenção do Barcelona de manter o jogador estão em linha com relatos recentes que garantem que o clube o considera peça fundamental e não planeja vendê-lo, apesar do interesse do Manchester United em contratá-lo.