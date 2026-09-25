Intervenção surpreendente: primeiro-ministro britânico defende o Manchester City: não se precipitem!

Em um episódio político inédito no futebol inglês, o próprio primeiro-ministro britânico interveio para comentar o maior caso de corrupção financeira da história da Premier League, pedindo a todos que não tenham pressa em condenar o Manchester City à morte.

Poucas horas depois de o jornal "The Athletic" vazar a notícia chocante, que revelou a condenação do Manchester City em 114 das 115 acusações que lhe foram feitas desde fevereiro de 2023, o primeiro-ministro britânico Andy Burnham, que assumiu oficialmente o cargo no dia 20 de julho de 2026, veio a público para quebrar o silêncio oficial.

Burnham está atualmente em Nova York para participar dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas em sua primeira aparição diplomática como primeiro-ministro, depois de suceder seu antecessor Keir Starmer em julho passado.

Burnham, conhecido por sua ligação com o Everton, afirmou, em declarações reproduzidas pela rede inglesa "Manchester Evening News": "Acabei de saber do assunto, e acredito que são apenas relatos neste momento. Mas, se confirmado, é claro que vou fazer questão de examinar o relatório da comissão independente".

E acrescentou, em tom político firme: "As pessoas não devem se apressar em chegar a esse tipo de conclusão sobre a retirada dos títulos do Manchester City. Sei que esse foi um processo longo entre o clube e a Premier League, e acredito que foi um processo polêmico. Por isso, não acho que o assunto seja tão simples, e não se pode ter pressa em tirar conclusões. Acredito que todos nós vamos precisar estudar o relatório da comissão independente com muito detalhe".

O City mantém o sigilo e se prepara para recorrer

Por sua vez, o Manchester City recusou-se a confirmar o relatório, e um porta-voz afirmou: "O processo da Premier League ainda está em andamento, com elementos importantes a serem concluídos, e está sob total sigilo. Sendo assim, a posição do Manchester City continua coerente com o comunicado emitido pelo clube em fevereiro de 2023; o clube cumpriu o devido processo legal ao longo de oito anos".

O jornal "Manchester Evening News" revelou que o clube vai recorrer da decisão assim que ela for anunciada oficialmente, e que os procedimentos do recurso não terão início antes de alguns meses, quando um juiz de alto escalão ficará responsável por revisar as conclusões, o que significa que a decisão final ainda está muito distante.

Apesar da ausência de confirmação oficial, as possíveis punições continuam sendo as mais severas da história da competição, e variam de uma advertência a multas milionárias, chegando à perda de pontos ou à exclusão definitiva da Premier League, sobretudo porque a lista de acusações inclui 54 acusações relacionadas à não apresentação de informações financeiras precisas entre 2009 e 2018, e outras 14 acusações relacionadas à manipulação dos salários de jogadores e treinadores.











