Intervenção presidencial abala a Copa do Mundo... Trump revela detalhes de sua conversa com Infantino

Em uma intervenção notável que gerou muita polêmica durante as disputas da Copa do Mundo de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que entrou em contato com o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, solicitando a revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balugun, afirmando que a jogada não merecia a expulsão e que a seleção americana deveria disputar as fases eliminatórias com todos os seus astros.

Trump confirmou, nesta segunda-feira, que solicitou ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, a revisão do cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balogun, enfatizando que não considerou a jogada passível de expulsão.

Trump disse, em declarações publicadas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Tudo o que fiz foi pedir uma revisão da jogada, porque não achei que tivesse sido uma falta.”

Ele acrescentou que o que aconteceu não passou de um contato natural entre jogadores correndo a toda velocidade, explicando: “Assisti à jogada; não foi falta, mas apenas uma colisão entre jogadores.”

O presidente dos Estados Unidos dirigiu críticas contundentes ao árbitro brasileiro Rafael Klaus, que mostrou o cartão vermelho a Balugon, descrevendo-o como “suspeito” e afirmando que sua decisão não foi justa. Ele disse, nesse contexto: “Acho que a decisão do árbitro foi péssima.”

Trump também elogiou a decisão da Comissão de Disciplina da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de suspender a aplicação da punição, considerando que essa medida foi acertada. Ele acrescentou: “Acho que foi uma decisão muito inteligente.”

Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos enfatizou que não tentou influenciar a independência da FIFA, esclarecendo que apenas solicitou uma revisão do caso. Ele disse: “Tudo o que pedi foi uma revisão da decisão; não lhes disse o que deveriam fazer, nem posso ditar isso a eles.”

Trump concluiu suas declarações ressaltando a importância da participação dos melhores jogadores da seleção americana nas partidas decisivas, em referência ao confronto contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, considerando que a presença de Balagoun representa um elemento importante na escalação da seleção para a próxima fase.