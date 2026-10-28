Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, encontra-se agora no centro de uma polêmica política que vai muito além de sua fama esportiva. Enquanto suas declarações sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung provocaram fortes reações na China, o capitão da seleção francesa recebe um apoio inesperado dos Estados Unidos.

John Moolenaar, presidente da comissão de assuntos chineses na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, acredita que o atacante do Real Madrid não tem nenhum motivo para pedir desculpas.

Essa intervenção transforma a polêmica em um novo capítulo das tensões políticas entre Washington e Pequim, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".

Desde a divulgação do vídeo polêmico, no qual Mbappé descreveu o líder chinês como ditador, as repercussões sobre o jogador francês se multiplicaram. Diversas marcas chinesas encerraram suas parcerias com ele, a Federação Chinesa de Futebol protestou, enquanto o grupo de mídia chinês exigiu um pedido público de desculpas do Real Madrid, responsabilizando o clube pelas declarações de seu jogador.

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O Real Madrid, Javier Tebas, presidente da La Liga, e o próprio Mbappé emitiram comunicados de desculpas à China, na tentativa de resolver a crise que se desenrolou nos últimos dois dias.

Essa postura contrasta fortemente com a de John Moolenaar, determinado a condenar o que considera uma rendição ao regime chinês.

Em comunicado emitido pela comissão seleta dedicada à China, o deputado republicano pelo estado de Michigan defendeu claramente o atacante francês Kylian Mbappé, afirmando: "A estrela mundial do futebol Kylian Mbappé não deveria pedir desculpas por descrever Mao Tsé-Tung como ditador. Mao foi um ditador e causou ao povo chinês um dano muito maior do que qualquer comentário que possa partir de um jogador de futebol".

E acrescentou: "Sua ditadura e suas políticas catastróficas tiraram a vida de dezenas de milhões de chineses durante a Revolução Cultural, a Grande Fome e outras atrocidades".

John Moolenaar também dirigiu suas críticas às empresas que optaram por se distanciar do jogador para proteger seus interesses comerciais, afirmando: "A verdadeira vergonha nessa história são as empresas que se apressam a pedir desculpas para poder continuar seus negócios na China".



