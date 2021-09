Interpol, acusações de propina e mais: o escândalo "Robin Hood" que agitou a Concacaf

O vice-presidente do Suriname, de 60 anos, fez uma participação chocante em uma partida, mas um escândalo surgiu em um momento de alto do país

Apresentada em 2016 como uma competição de clubes de segundo nível para a América do Norte e Central, atrás da Liga dos Campeões, a Liga Concacaf raramente chega às manchetes fora de suas nações concorrentes.

No entanto, na semana passada, as notícias do confronto em casa do Inter Moengotapoe nas oitavas de final contra o Olimpia, na capital do Suriname, Paramaribo, percorreram o mundo devido a um dos episódios mais bizarros da história recente do futebol.

E, no centro da história está um homem que parece ter pulado direto do roteiro de um filme, o dono do clube de 60 anos que escolheu fazer sua estreia contra os hondurenhos.

Ronnie Brunswijk não é o presidente de um clube de futebol comum. Ex-comandante, guarda-costas, líder rebelde da guerrilha - época em que ganhou o apelido de "Robin Hood do Suriname" depois de ser condenado por roubar um banco e distribuir a recompensa para comunidades locais - e magnata da mineração de ouro, o meio-campista sexagenário também é vice-presidente do Suriname, cargo que ocupa desde julho de 2020.

Ele também é procurado pela Interpol, que pede sua prisão para cumprir duas sentenças de prisão por tráfico de drogas proferidas na França e na Holanda e, portanto, não pode deixar o Suriname sem correr o risco de ser detido.

Em 2005, ele também caiu em desafeto com as autoridades do futebol surinameses por supostamente ameaçar jogadores com uma arma de fogo, embora sua suspensão de cinco anos tenha sido anulada posteriormente.

Brunswijk é um personagem grandioso em todos os sentidos, amado por muitos de seus constituintes por seus atos de generosidade - incluindo, em uma ocasião, o famoso banho de uma vila com dinheiro jogado de um helicóptero - e o compromisso com a reforma e oportunidades sociais, em particular para a minoria desfavorecida da nação, da qual ele faz parte.

“Tudo o que tenho, eu dou para as pessoas”, disse ele ao New York Times, em uma entrevista de 2021. “Desde criança, queria ajudar os outros. Agora tenho a chance de ajudar todo o país.”

O Inter, pelo menos, recebeu poucos favores com a inclusão do vice-presidente na Liga da Concacaf. Brunswijk se autointitulou capitão e jogou quase uma hora no meio-campo antes de sair, momento em que o Olimpia já havia estabelecido uma vantagem de 3 a 0.

Ao lado dele estava o filho de 21 anos, Damian Brunswijk, ex-jogador da seleção sub-20 e uma das 50 crianças, que ele supostamente gerou ao longo de suas movimentadas seis décadas neste mundo.

A sorte do Suriname não melhorou após a substituição, é certo. Outros gols do ex-atacante do Real Sociedad, Diego Reyes, e de seu companheiro de seleção hondurenho, Eddie Hernández, que marcou dois gols - significaram que os visitantes venceram por 6 a 0, uma vantagem quase inatacável após os primeiros 90 minutos.

Mas ainda havia tempo para mais uma reviravolta incrível na história, quando o (presumivelmente exausto) vice-presidente fez uma visita ao camarim afastado.

“Quando eu o vi entrar, ele veio dar os parabéns, pedir uma camisa. Então ele pegou o dinheiro, disse que queria fazer este presente e começou a distribuí-lo”, explicou o técnico argentino do Olímpia, Pedro Troglio à IP, em referência a um vídeo escandaloso que mostrava Brunswijk dando notas de 100 dólares para seus jogadores. “Fora do estádio, ele continuou distribuindo dinheiro para as pessoas.

“Não há nada impróprio aqui. Foi uma reviravolta engraçada nos acontecimentos. Existem alguns jogadores que não estão bem economicamente. Logicamente, eles olham 100 dólares e alguns ganham. Não posso dizer se está certo ou errado porque todo mundo tem esqueletos em seus armários.”

Brunswijk também agiu para defender suas ações, dizendo aos repórteres: “Por causa da Covid, não conseguimos realizar nenhuma partida por quase um ano e meio, e estou grato que o Olimpia quis vir para o Suriname."

“Mostrei minha gratidão. Não sei quem filmou o vídeo e postou nas redes sociais.”

Sem surpresa, assim que a Concacaf soube da situação, não ficou impressionada. Tanto o Inter, quanto o Olimpia foram expulsos da competição, descrevendo a situação como “graves violações das regras de integridade”.

Brunswijk, por sua vez, foi banido da competição da entidade por três anos, enquanto em Honduras, Troglio apresentou sua renúncia do clube, que por sua vez se desculpou por suas ações ao receber o dinheiro, agora, ele planeja doá-lo para um instituição de caridade.

Está longe de ser o tipo de exposição que o Suriname desejaria no cenário mundial. Embora a nação seja geograficamente parte da América do Sul, como a vizinha Guiana e a Guiana Francesa, ela tem laços históricos e culturais muito mais estreitos com a região do Caribe, daí sua associação com a Concacaf em vez da Conmebol.

O Suriname, de fato, tem uma herança futebolística muito mais rica do que sua posição inferior - atualmente, o país ocupa o 139º lugar no ranking masculino da Fifa e nunca se classificou para uma Copa do Mundo.

As lendas holandesas Jimmy Floyd Hasselbaink, Edgar Davids e Clarence Seedorf nasceram na ex-colônia holandesa e emigraram cedo, enquanto muitos outros, incluindo Franck Rijkaard, Ruud Gullit e as atuais estrelas Virgil van Dijk e Georginio Wijnaldum são descendentes de Surinameses.

A seleção nacional pode ter causado muito mais impacto ao longo dos anos, não fossem as leis locais restritivas contra as duas nacionalidades, que essencialmente forçaram os jogadores a escolher entre a cidadania holandesa ou surinamesa e, como resultado, limitaram a seleção de jogadores às ligas locais.

Nos últimos anos, porém, houve um relaxamento dessas regras, incluindo a introdução de um "passaporte esportivo" em 2019, abrindo a porta para mais jogadores holandeses fazerem a troca.

Um dos beneficiários é ninguém menos que Nigel, sobrinho de Hasselbaink, cuja carreira errante incluiu, entre outros destinos, uma passagem longa e bem-sucedida no futebol escocês, com Johnstone, Mirren e Hamilton Academical.

O atacante de 30 anos marcou hat-tricks neste ano, com o Suriname quase avançando na primeira fase das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022, perdendo apenas para o Canadá após registrar grandes vitórias sobre as Ilhas Cayman, Aruba e Bermudas.

A nação também lutou até sua primeira participação na Copa Ouro em 2021, indo para a Jamaica e Costa Rica antes de registrar uma vitória emocionante sobre Guadalupe graças a mais um gol de Hasselbaink.

O futuro, então, pode ser mais brilhante para o Suriname do que as travessuras de seu exuberante vice-presidente podem sugerir. O advento da Liga das Nações da Concacaf garante mais competição de alto nível para as associações menores da região, o que só pode aumentar o nível de jogo; enquanto a introdução quase simultânea de jogadores sediados no exterior também está pagando dividendos imediatos com uma melhora notável tanto no desempenho quanto nos resultados.

Outra dessas novas estrelas é Ridgeciano Haps, um ex-bolsista da base do Ajax, que agora joga pelo Venezia na Serie A italiana, que acredita que o céu é o limite.

"Temos uma bela equipe em formação. Temos muitos jogadores europeus agora. A qualidade está lá", disse o lateral esquerdo ao site oficial da Fifa no início deste ano.

“Temos muita velocidade e força. Temos tudo no nosso grupo. Estamos treinando há uma semana e cada treino fica cada vez melhor, então estou muito feliz com a equipe.

"Eu sei que muitas pessoas estão surpresas com o Suriname, mas agora temos que mostrar isso. Estamos prontos para isso."

Resumindo, você pode esperar ouvir muito mais sobre o país nos próximos anos no futebol - e não por causa de desventuras como a história hollywoodiana da semana passada.