Internet surta com reação do Fortaleza contra o Santos; veja memes

Depois de estar perdendo por 3 a 0, Fortaleza consegue empate contra o Santos em plena Vila Belmiro e leva a internet à loucura. Veja as reações!

O empate por 3 a 3 com o na tarde deste domingo (25) animou o e muitos torcedores ligados no futebol brasileiro. Depois de estar perdendo por 3 a 0, a equipe cearense obteve o empate em plena Vila Belmiro e garantiu um ponto na classificação do Campeonato Brasileiro 2019.

O perfil oficial do clube foi o que gerou os principais memes sobre a igualdade contra os paulistas.

Com um comportamento sóbrio durante a derrota parcial, o perfil do Fortaleza foi à loucura após a confirmação da igualdade por 3 a 3 na Vila Belmiro. Veja, abaixo, as reações do Fortaleza e de outros torcedores na internet:

Marque aquele seu amigo (a) arrependido.

Fortaleza x , Domingo, 16h, Arena Leão 1918. Você não vai querer se arrepender de novo, né? 😉 pic.twitter.com/7Ox9xR87eK — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

Meu filho vai se chamar Wellington Paulista. Ele já tem 8 anos e atendia por Rafael, mas com o tempo se acostuma. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

Tu vai pro jogo domingo ou vai ficar aí sentado?



Fortaleza x Goiás, 01 SET, 16h, Arena Leão 1918. pic.twitter.com/tOhc9lA46d — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

Tinga, sendo decisivo desde a.c.

Mural do perdão parte 2. Digite abaixo 👇🏼 #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/0lFgMJoPwO — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

Deixei a TV ligada até agora. Tô chorando assistindo Luan Santana. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

Esse momento...



Esse momento se chama felicidade, senhoras e senhores. VALEU, TINGA. VALEU, LEÃO! Te amo e tô emocionado.



Att, estagiário. pic.twitter.com/D0g63hdTiY — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2019

O perfil oficial do Fortaleza não foi o único que reagiu ao empate heróico desta tarde. Ainda houve quem fosse ao delírio com a situação.

Santos x Fortaleza no intervalo. pic.twitter.com/mbMsSoco5m — Café com (@CafecomLFC) August 25, 2019

E esse serviço de entrega do Santos? Funcionou bem com o Fortaleza! pic.twitter.com/qZCApaJslM — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) August 25, 2019