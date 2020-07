Internazionale x Napoli: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pela penúltima rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando o vice-campeonato após a confirmação do título da Juventus, a recebe o nesta terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internazionale x Napoli DATA Terça-feira, 28 de julho de 2020 LOCAL San Siro - , ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após assumir novamente a vice-liderança do Campeonato Italiano, a Internazionale entra em campo embalada com a vitória sobre o por 2 a 0.

Para o duelo contra o Napoli, o técnico Antonio Conte não poderá contar com Matias Vecino e Stefano Sensi, lesionados, enquanto Nicolo Barella cumpriu suspensão e pode retornar aos gramados.

Quanto ao Napoli, Gattuso não tem novos problemas de lesão antes e pode novamente repetir a escalação que venceu o por 2 a 0.

Na sétima posição com 59 pontos, o Napoli busca a classificação para a 2020/21.

Provável escalação da Internazionale: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Young, Brozovic, Barella, Candreva; Eriksen; Lukaku.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Ruiz; Milik, Insigne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Napoli Campeonato Italiano 22 de julho de 2020 Napoli 2 x 0 Sassuolo Campeonato Italiano 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Campeonato Italiano 2 de agosto de 2020 A determinar x Napoli 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Internazionale 0 x 0 Campeonato Italiano 22 de julho de 2020 Genoa 0 x 3 Internazionale Campeonato Italiano 25 de julho de 2020

