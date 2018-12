Internazionale se recusa a desistir do sonho de contratar Modric

Diretor esportivo do time de Milão diz que "nunca se pode dizer nunca no futebol" e alimenta esperanças de contar com o Melhor do Mundo

A Internazionale não está disposta a desistir de contratar o atual melhor jogador do mundo, Luka Modric. Isso é o que afirma Piero Ausilio, diretor esportivo do clube. Em entrevista à Sky Sports Italia , ele comentou sobre a tentativa frustrada de assinar com o croata no meio do ano e qualificou como um "sonho" a chegada de Modric ao Giuseppe Meazza.

"Não achamos que era o momento de começar a negociar porque sabíamos quais eram nossas chances. Podemos tentar de novo ou o nosso sonho acabou? Estamos falando de jogadores muito importantes com grande qualidade, mas nunca se pode dizer nunca no futebol", afirmou Ausilio.

Modric teve o melhor ano de sua carreira. Foi vice-campeão da Copa do Mundo com a Croácia e levou o prêmio de melhor jogador do Mundial. Também conquistou o prêmio Ballon d'Or e o The Best da FIFA. Coletivamente, faturou sua quarta Champions League com o Real Madrid.

Com a ida de Cristiano Ronaldo para a Itália, os holofotes que antes ficavam grandemente na Espanha mudaram-se para a Serie A. O tradicional time de Milão tentou uma aproximação com o craque croata no meio do ano, após a Copa, mas todas as tentativas foram frustradas.

O próprio camisa 10 dos Blancos deixou claro que sua intenção - o que chamou de "cenário ideal" - é se aposentar no Real Madrid, mas entende que precisa estar em um nível muito competitivo para continuar no time da capital espanhola.

O jogador de 33 anos não deve ter tanto tempo de carreira em alto nível pela frente, o que faz com que a Inter tenha que trabalhar mais duro para tentar trazer o meio-campista para seu elenco que sonha em voltar a ser uma grande potência europeia.