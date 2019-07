Internautas não perdoam “chororô” da Argentina após derrota para o Brasil; Veja

A AFA entrou até com representação para investigar um dos lances polêmicos; brasileiros ironizam

A Associação do Futebol Argentino [AFA, na sigla] não se conforma com a derrota por 2 a 0 para o e consequente eliminação na na última terça-feira (02), no Mineirão. São dois os motivos de reclamações: pênaltis não assinalados em cima de Otamendi e Aguero, sendo que um deles aconteceu na origem da jogada que terminou no gol marcado por Roberto Firmino, que sacramentou de vez a passagem da seleção brasileira à grande final.

Além de ter entrado com uma representação junto à Conmebol, em busca de saber o conteúdo de áudio conversado entre os árbitros auxiliares na cabine do VAR, a AFA também utilizou as redes sociais para estimular ainda mais a revolta... mas os brasileiros não perdoaram e começaram a ironizar a revolta dos vizinhos, classificando tudo como “choro”. Confira, abaixo, os principais memes!

Galvão — Raisa Simplicio (@simpraisa) 3 de julho de 2019

Diga lá, Tino — Mateus Claudino (@MateusClaudino4) 3 de julho de 2019

Sentiu — Raisa Simplicio (@simpraisa) 3 de julho de 2019

Tambien vimos lo mismo que vos aquí. Pero obviaron avisarle al VAR. Con que moral reclaman? CARADURAS. Siempre buscan una excusa a su fracaso. pic.twitter.com/mQCUJV48NP — Eddy Mndz (@eddymf) 3 de julho de 2019