Internautas abraçam #SimSouNeymarzete em volta de Ney à Champions League

Neymar estará de volta aos gramados nesta terça-feira (19), no duelo entre Borussia Dortmund e PSG, pela Liga dos Campeões.

Depois de quatro jogo afastado, a torcida vive a expectativa pelo volta do craque brasileiro e #SimSouNeymarzete está no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.

Entre declarações de amor, paródias de músicas e memes, os torc edores etsão dando um show de criatividade.

orações OK

banho OK

comida pra hora do jogo OK

água OK

remédios pra ansiedade OK

terço OK

HOJE TEM GOL DO ADULTO NEY 🔥🙅 Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏♥️ #SimSouNeymarzete pic.twitter.com/lNkVSrfd3c