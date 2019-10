Internacional x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado recebe o Vasco neste domingo (20), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a Libertadores, e entram em campo na tarde deste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (rede, exceto SP e SC), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Vasco DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (rede, exceto SP e SC), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Vindo de vitória sobre o Avaí por 2 a 0, e já ocupando o G6, o Internacional agora quer se manter na parte de cima da tabela e afastar de vez a crise, que resultou na demissão de Odair Hellmann.

Com Colbahini ainda no comando da equipe, Guerrero busca encerrar o jejum de seis jogos sem balançar as redes.

"Acontece com todos os jogadores, não só comigo, principalmente centroavantes. Claro que bate a ansiedade de fazer o gol. Mas o que importa é o Inter. E nosso objetivo é ganhar. Agora é focar porque temos um jogo dificílimo domingo e temos que somar os três pontos", disse o peruano.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Víctor Cuesta, Emerson (Klaus), Zeca; Patrick, Bruno Silva, Edenílson; Nico López; Guerrero, Sarrafiore

VASCO

Assim como o Inter, o Vasco também chega para o confronto confiante após vencer o clássico com o Botafogo por 2 a 1 na última semana.

Ocupando a 11ª posição, com 34 pontos, o técnico Luxemburgo não esconde o desejo de ir em busca da vaga na Libertadores.

"Estamos a oito pontos da zona da confusão. E estamos a sete de alguma coisa boa. Essa escolha é nossa. Quando falo para vocês que não nasci para perder, é porque eu nasci para ganhar. A coisa boa para nós é fazer o que fizemos. Quando chegamos aqui, éramos os últimos colocados. Hoje somos o 11º. Eu quero coisa boa.", disse.

Atualmente, a equipe carioca está a oito pontos do primeiro time no G-6, justamente o Inter.

Mais artigos abaixo

O técnico não poderá contar com o destaque Talles, desfalque por estar defendendo a seleção olímpica.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Castán, Henríquez, Henrique; Marcos Júnior, Richard, Bruno Gomes; Rossi, Ribamar, Marrony

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 0 Santos Brasileirão 13 de outubro Avaí 0 x 2 Internacional Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 26 de outubro 19h (de Brasília) Internacional x -PR Brasileirão 31 de outubro 19h30 (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Brasileirão 13 de outubro Vasco 2 x 1 Botafogo Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas