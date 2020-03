Internacional x Universidad Católica: onde assistir, escalação, horário e mais informações

Colorado estreia na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira (3); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe a nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Grupo E da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Universidad Católica DATA Terça-feira, 3 de março de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados estreiam na fase de grupos da Libertadores / Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após passar pela Universidad de na Pré-Libertadores, o Internacional se prepara para enfrentar mais um adversário chileno na competição. Eduardo Coudet, treinador da equipe, poupou os titulares neste domingo (01), em partida do , contra o , para levar o que tem de melhor a campo na terça-feira (03).

A única dúvida fica por conta do substituto de D’Alessandro, expulso no segundo jogo contra o . Thiago Galhardo, artilheiro da equipe até aqui, com três gols, deve ficar com a vaga.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Musto, Edenílson; Thiago Galhardo; Boschilia e Guerrero.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Dominantes no Chile, os atuais bicampeões nacionais querem ampliar seu domínio para o restante do continente. Para isso, a equipe de Ariel Holán, que está invicta em 2020, terá de estrear bem contra o Inter.

A única dúvida do lado dos chilenos fica por conta do lateral Gastón Lescano, que está se recuperando de uma gastroenterite para poder entrar em campo.

Provável escalação do Universidad Católica: Dituro; Lezcano (Rebolledo), Kusevic, Huerta e Parot; Piñares, Saavedra e Aued; Fuenzalida, Zampedri e Puch.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Tolima Copa Libertadores 27 de fevereiro de 2020 Caxias 1 x 1 Internacional Campeonato Gaúcho 29 de fevereiro 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x de Campeonato Gaúcho 8 de merço de 2020 19h (de Brasília) x Internacional Campeontao Gaúcho 13 de março de 2020 21h (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Deportes Iquique 21 de fevereiro de 2020 Unión La Calera 1 x 1 Univ. Católica Campeonato Chileno 28 de fevereiro de 2020

Próximas partidas