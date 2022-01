Internacional x União Frederiquense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Internacional e União Frederiquense se enfrentam neste sábado (29), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Gauchão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Internacional x União DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Beira-Rio. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Depois de vencer o Juventude por 2 a 1 na rodada de estreia do Gauchão, o Internacional volta a campo buscando a segunda vitória consecutiva na temporada.

Para o confronto, o técnico Alexander Medina não terá Yuri Alberto, que está na Rússia acertando os detalhes de sua transferência para o Zenit. Assim, Wesley Moraes pode fazer a sua estreia com a camisa do clube.

Do outro lado, o União-RS empatou com o Novo Hamburgo em 1 a 1 na primeira rodada do estadual.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Cuesta, Bruno Méndez e Moisés; Dourado e Edenilson; Mauricio, Taison e Boschilia; Wesley Moraes.

Provável escalação do União: Luis Cetin; Lessa, Talis, Geninho e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Yuri e Tony Júnior; Anderson Magrão.

JOGO CAMPEONATO DATA União-RS 5 x 0 Guarany Divisão de Acesso 28 de novembro de 2021 União-RS 1 x 1 Novo Hamburgo Gauchão 26 de janeiro de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x União-RS Gauchão 2 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) União-RS x Juventude Gauchão 6 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Internacional Brasileirão 10 de dezembro de 2021 Juventude 1 x 2 Internacional Gauchão 26 de janeiro de 2022

