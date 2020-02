Internacional x Tolima: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado busca a classificação na Copa Libertadores nesta quarta-feira (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando uma vaga na fase de grupos na , o precisa vencer o nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio Grande do Sul e ), além do canal Fox Sports, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Internacional x Tolima DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer a classificação na Libertadores / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Rio Grande do Sul e Goiás), além do canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após o empate sem gols no jogo de ida, o Internacional precisa apenas de uma vitória simples para avançar na Libertadores.

Para o confronto, o Colorado terá o retorno de D'Alessandro no ataque ao lado de Guerrero.

Do outro lado, o Tolima entra em campo com a vantagem do empate com gols.

Quem avançar cairá no Grupo E, ao lado do ​ , América de Cali e .

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Boschilla; D'Alessandro e Paolo Guerrero.​

Provável escalação do Tolima: Montero; Castrillón, Quiñónes, Moya e Banguero; Robles, Gordillo, Albornoz, Campaz e Estupiñán; Rodríguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 20 de fevereiro Tolima 0 x 0 Junior Apertura 23 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alianza Petrolera x Tolima Apertura 29 de fevereiro 23h15 (de Brasília) Tolima x Patriotas Apertura 8 de março A confirmar

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Grêmio 15 de fevereiro Tolima 0 x 0 Internacional Copa Libertadores 20 de fevereiro

Próximas partidas