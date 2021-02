Internacional x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional recebe o Sport nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, visando abrir vantagem na liderança. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Sport DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Ivan Carlos (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

VAR: Adriano Milcvski (PR)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Esdras Mariano de Lima (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Inter busca abrir vantagem no Brasileirão / Foto: Divulgação Internacional

A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional tem a chance de abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão caso vença o Sport em casa.

Para o confronto, o técnico Abel Braga não terá Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Uendel será o substituto. Já Rodrigo Dourado retorna ao time titular após cumprir suspensão contra o Athletico-PR.

📸🇦🇹 De olho no Sport, Colorado realiza penúltimo treino antes do confronto: https://t.co/24JueX9Qj1 #VamoInter pic.twitter.com/tmMzNAapfG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 8, 2021

O Sport, por outro lado, busca se afastar do risco de rebaixamento. Atualmente soma 38 pontos e está a um ponto do Vasco, que abre o Z-4.

Jair Ventura terá um único desfalque: Raul Prata, suspenso.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado; Caio Vidal (Marcos Guilherme), Edenilson, Praxedes e Patrick; e Yuri Alberto.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Ewerthon, Marquinhos e Dalberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Athletico-PR 0 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Flamengo x Internacional Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 0 x 3 Flamengo Campeonato Brasileiro 1 de fevereiro de 2021 Botafogo 0 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas