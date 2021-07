Internacional x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta quarta-feira (7), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando um equilíbrio, o Internacional recebe o São Paulo nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na Tv aberta, e do SporTV (menos RS) , e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x São Paulo DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Michael Correia (RJ)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Rubens Chiri/spfc.net

A TV Globo, na TV aberta, o SporTV (exceto RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional faz uma campanha de altos e baixos no Brasileirão e quer o triunfo em casa. O Colorado não terá Edenilson e Cuesta, suspensos.Já Bruno Méndez deve estrear pelo clube, enquanto Patrick e Caio Vidal e Thiago Galhardo retornam.

Preparação encerrada! Amanhã tem Inter e São Paulo no Beira-Rio.

O São Paulo ainda não venceu no campeonato e precisa de uma vitória o quanto antes para não ver a crise aumentar no Morumbi em um momento importante na temporada. Para o jogo desta quarta o Tricolor não terá Miranda, com dores musculares. Por outro lado, Arboleda está de volta ao elenco.

📍 CT da Barra Funda



⚽️ Último treino antes do embarque para Porto Alegre.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



CT da Barra Funda
Último treino antes do embarque para Porto Alegre.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Pedro Henrique, Bruno Méndez e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Caio Vidal (Palacios), Johnny, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 3 de julho de 2021 Internacional 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Brasileirão 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) Olimpia x Internacional Brasileirão 15 de julho de 2021 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 2 RB Bragantino Brasileirão 4 de julho de 2021 Corinthians 0 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de junho de 2021

Próximas partidas